Calciomercato Milan, possibile incasso da 3,5 milioni: i dettagli

Calciomercato Milan – La prossima estate il Diavolo potrebbe incassare una piccola somma dal trasferimento dell’ex

Il mercato calcistico è in fermento e tra le trattative più interessanti spicca quella che vede protagonista Marco Nasti, il giovane attaccante italiano, conosciuto per la sua prestanza fisica e il suo fiuto del gol. Il classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Milan, sta per cambiare squadra. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il trasferimento è a un passo dalla conclusione: Nasti passerà dalla Cremonese all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’operazione, che si sta definendo in queste ore, è particolarmente significativa non solo per la squadra toscana, ma anche per il suo ex club. Il Diavolo, infatti, è un attento osservatore della situazione, dal momento che il suo futuro potrebbe dipendere in parte da questo affare. I termini economici dell’accordo prevedono un diritto di riscatto fissato intorno ai 7 milioni di euro. Se l’Empoli dovesse decidere di riscattare il cartellino del giocatore alla fine della stagione, una parte di questa somma andrebbe direttamente nelle casse rossonere.

Il Milan, infatti, ha conservato una percentuale del 50% sulla futura rivendita dell’attaccante. Ciò significa che, in caso di riscatto da parte dell’Empoli, il club lombardo incasserebbe una cifra considerevole, stimata in 3,5 milioni di euro. Questa clausola dimostra la lungimiranza della dirigenza milanista, che non ha mai smesso di credere nel potenziale del giovane centravanti.

Per l’Empoli, l’arrivo di Nasti rappresenterebbe un innesto importante per il reparto offensivo, un giocatore di prospettiva che potrebbe garantire gol e sostanza in attacco. Per la Cremonese, invece, si tratta di una scelta che libera un posto in rosa, permettendo al club di cercare un profilo più in linea con le proprie esigenze tattiche.

L’affare Nasti è un chiaro esempio di come le dinamiche di mercato coinvolgano più squadre, anche a distanza. L’esito di questa operazione, che sembra imminente, è atteso con interesse da tutti gli addetti ai lavori e dai tifosi, che sperano di vedere il giovane talento emergere definitivamente nel palcoscenico della Serie A.