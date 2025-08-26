Calciomercato Milan, triplo incastro Napoli-Bologna-Atalanta: tre trattative in corso per arrivare al grande obiettivo. Le ultimissime

Come sottolineato da Matteo Moretto, l’interesse del Milan per Giovanni Fabbian è reale, ma l’affare è ancora bloccato. La trattativa non può decollare per due ragioni fondamentali, una delle quali è legata a un intricato triangolo di mercato che coinvolge Milan, Atalanta e Napoli.

La condizione del Bologna e il triplo incastro

Il primo ostacolo, come già evidenziato, è la posizione del Bologna. Il club emiliano non ha intenzione di cedere Fabbian se non trova prima un sostituto all’altezza. Questa condizione è un freno importante, poiché la ricerca di un “calciatore già pronto” richiede tempo e un’offerta economica adeguata.

A rendere la situazione ancora più complessa si aggiunge un vero e proprio “effetto domino” tra diversi club. La possibilità che Fabbian arrivi al Milan è strettamente collegata alla cessione di Yunus Musahall’Atalanta. Il club bergamasco, a sua volta, è disposto a chiudere l’operazione solo se riesce a cedere Marco Brescianini al Napoli. In questo momento, nessuno di questi incastri è ancora definito.

I tre tasselli mancanti

Le parole di Moretto sono chiare: “non c’è nemmeno un accordo a oggi tra Atalanta e Milan per quanto riguarda Yunus Musah e conseguentemente tra Atalanta e Napoli per Brescianini”. Nonostante l’Atalanta abbia fatto passi importanti verso Musah e sia pronta a presentare un’offerta, al momento non c’è l’intesa definitiva. Il Milan, con il suo DS Tare e l’allenatore Allegri, valuta attentamente la situazione, consapevole che la partenza di Musah è un prerequisito fondamentale per poter affondare il colpo su Fabbian. Se l’americano dovesse rimanere a Milano, l’operazione Fabbian sarebbe difficilmente realizzabile.

La situazione di Brescianini è il terzo tassello di questo puzzle. Sebbene il Napoli sia interessato al giocatore dell’Atalanta, la trattativa non è ancora definita. Il mancato accordo su uno di questi tre fronti sta bloccando l’intero sistema. Il tempo stringe e il mercato è alle battute finali. Per il Milan, la speranza di portare a casa Fabbian è legata a una rapida soluzione di questo triplo incastro, che per ora non si è verificato.