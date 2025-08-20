Calciomercato Milan, il Napoli complica i piani per il grande obiettivo! Adesso è tutto più difficile ma… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il mercato degli attaccanti si infiamma e per il Milan le cose si stanno complicando inaspettatamente. L’obiettivo numero uno per l’attacco, Rasmus Hojlund, sembra essere finito nel mirino di un altro top club italiano: il Napoli di Antonio Conte. La squadra partenopea, rimasta orfana di Romelu Lukaku, si sarebbe infatti inserita prepotentemente nella corsa al giovane talento danese, rendendo la trattativa per i rossoneri una vera e propria sfida.

Nonostante l’agguerrita concorrenza, il Milan non molla la presa sull’ex attaccante dell’Atalanta. L’intenzione della dirigenza rossonera, tuttavia, è quella di non prolungare eccessivamente i tempi delle negoziazioni. L’obiettivo è chiaro: capire in tempi brevi se ci sono le condizioni per chiudere l’affare, evitando aste che potrebbero far lievitare il prezzo del cartellino oltre il limite stabilito.

Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, sono previsti nuovi contatti tra il Milan e il Manchester United, club proprietario del cartellino di Hojlund, per sondare il terreno e comprendere quanto sia reale il margine di manovra per una chiusura rapida. La volontà del giocatore sarà ovviamente un fattore decisivo. Il Milan, forte dell’ottimo rapporto con l’entourage del danese, spera di aver mantenuto la corsia preferenziale, nonostante l’irruzione del Napoli.

La presenza di Antonio Conte sulla panchina partenopea aggiunge un ulteriore elemento di imprevedibilità. Il tecnico salentino, infatti, è noto per la sua capacità di convincere i giocatori a sposare il suo progetto. Il duello tra Milan e Napoli per Hojlund è appena cominciato e promette di tenere banco ancora per i prossimi giorni.