Calciomercato Milan, l’aneddoto su Alex Jimenez lascia di stucco! Ci aveva provato quel club di Serie A

Calciomercato Milan, clamoroso aneddoto su Alex Jimenez: qualche settimana fa ci aveva provato anche il Napoli. La ricostruzione

Alex Jimenez si trova al centro di un intreccio di mercato che lo vede diviso tra la voglia di rimanere al calciomercato Milan e i forti legami con il Real Madrid. Come riportato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, il suo futuro è ancora tutto da definire, nonostante un recente interesse concreto da parte del Napoli che avrebbe potuto stravolgere le carte in tavola.

L’indiscrezione più succulenta riguarda proprio il Napoli. Nei mesi scorsi, il club partenopeo avrebbe mostrato un forte interesse per il giovane talento, con un’operazione che si prospettava piuttosto onerosa, raggiungendo la cifra complessiva di 25 milioni di euro. L’intricato piano prevedeva che il Real Madrid esercitasse il diritto di riacquisto, versando 9 milioni di euro al Milan, per poi girare Jimenez al Napoli. Tuttavia, questa ipotesi non si è mai concretizzata, principalmente per la ferma volontà di Jimenez di proseguire la sua avventura in rossonero e per il suo legame storico con il club madrileno, dove è cresciuto calcisticamente. La sua determinazione a rimanere a Milano è stata un fattore chiave nel respingere le avances azzurre, dimostrando una forte fedeltà alla maglia rossonera.

Ora, la sfida principale per Alex Jimenez è quella di convincere il tecnico della prossima stagione, ovvero Allegri, a concedergli spazio e minuti preziosi in campo. La domanda cruciale riguarda il suo ruolo. Bianchin suggerisce che la posizione più probabile per lui sarà quella di terzino destro. Nonostante il Milan sia intenzionato ad acquisire un nuovo giocatore per quella posizione – con il nome di Doué dello Strasburgo, valutato circa 20 milioni di euro, che circola insistentemente – Jimenez sembra deciso a giocarsi le sue carte e a lottare per conquistare un posto nella sua posizione preferita. La competizione sarà alta, ma la sua grinta e la sua versatilità potrebbero fare la differenza.

Interessante notare come, in passato, Jimenez abbia già avuto opportunità di mostrare le sue capacità sulla corsia sinistra, una zona del campo dove il Milan dovrà necessariamente costruire il “dopo-Theo”, con riferimento all’eventuale partenza di Theo Hernandez. Questa flessibilità tattica potrebbe rivelarsi un vantaggio significativo per il giovane spagnolo.

Non solo difesa: le sue caratteristiche lo rendono un’opzione interessante anche in fase offensiva. Potrebbe infatti ricoprire il ruolo di esterno d’attacco, fungendo da alternativa a Pulisic o agendo come un equilibratore tattico in un modulo come il 4-2-3-1. Certo, per quest’ultima posizione, il primo nome sulla lista del Milan sembra essere attualmente Saelemaekers.

Il tempo, però, è dalla parte di Allegri. Il raduno della squadra è fissato per il 7 luglio, il che lascia al tecnico diverse settimane per valutare attentamente le opzioni a sua disposizione e decidere come meglio impiegare il talento di Alex Jimenez. Sarà una decisione cruciale per il futuro del giocatore e per le strategie tattiche del Milan. La preparazione estiva sarà fondamentale per Jimenez per dimostrare il suo valore e guadagnarsi la fiducia del nuovo allenatore.