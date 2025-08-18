Calciomercato Milan, Mutti non ha dubbi: «Ecco cosa manca ai rossoneri. Allegri vuole lui come finalizzatore e per me ha ragione»

Calciomercato Milan, Bortolo Mutti, noto tecnico, ha parlato della situazione dei rossoneri: Vlahovic l’uomo ideale per Allegri

Con la nuova stagione calcistica alle porte, l’attenzione è tutta puntata sul Milan, reduce da un cambio di panchina significativo e da una sessione di mercato estiva che si preannuncia ancora ricca di colpi di scena. A commentare il momento rossonero e le prospettive future, ci ha pensato un osservatore attento come Bortolo Mutti, le cui dichiarazioni rilasciate a TuttoMercatoWeb.com offrono uno spaccato interessante sulle sfide che attendono il club di Via Aldo Rossi.

Il primo banco di prova per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri, insediatosi sulla panchina rossonera, sarà il match di Coppa Italia contro il Bari. Mutti non nasconde l’importanza di questa sfida, definendola un “test importante per entrambe”. L’arrivo di Allegri, un “allenatore pragmatico e deciso sul piano del risultato”, secondo Mutti, è destinato a “creare delle aspettative importanti” e a mostrare una “squadra più concreta”. Questa partita non sarà solo un confronto eliminatorio, ma un vero e proprio “test che confermerà il lavoro fatto in questo periodo di avvicinamento al campionato”. È fondamentale, infatti, che “certi equilibri su cui hai lavorato devono consolidarsi”. Pur riconoscendo l’importanza del “risultato”, Mutti sottolinea che queste “partite servono a verificare le tracce di lavoro”. Insomma, il Milan scenderà in campo non solo per vincere, ma per affinare i meccanismi e le strategie del nuovo corso targato Allegri.

Il mercato del Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, è un altro tema caldo. Nonostante le dichiarazioni di rito e i movimenti già effettuati, l’attenzione si concentra sulla ricerca di un “finalizzatore”. Mutti è perentorio a riguardo: “Al Milan manca un finalizzatore”. E il nome che fa è quello di un attaccante di assoluto valore: Dusan Vlahovic. “Allegri lo stima e vede in lui il giocatore ideale. E io pure”, ha affermato Mutti, svelando un’intesa di vedute tra l’allenatore e il suo desiderio di rafforzare il reparto offensivo. L’idea di un Milan con Vlahovic al centro dell’attacco è un’ipotesi che accende la fantasia dei tifosi e che potrebbe concretizzarsi negli ultimi, frenetici giorni di mercato estivo. La situazione di Lookman, definita da Mutti “paradossale”, resta un punto interrogativo, ma l’attenzione del Milan sembra concentrarsi su profili in grado di garantire un impatto immediato e decisivo.

La nuova Serie A, intanto, si preannuncia combattuta. Nonostante il Napoli parta “favorito”, Mutti non sottovaluta la concorrenza, indicando “Milan e Inter” come le principali contendenti in grado di “impensierire” i partenopei. In questo contesto, il Milan di Allegri e Tare si prepara a giocare un ruolo da protagonista, con l’obiettivo di consolidare il proprio progetto tecnico e di mercato. Le parole di Bortolo Mutti risuonano come un monito e, al tempo stesso, come un incoraggiamento: il Milan ha intrapreso una strada ben definita, ma le sfide che lo attendono richiedono pragmatismo, concretezza e la capacità di cogliere le giuste opportunità sul mercato.