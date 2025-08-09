Calciomercato Milan, Musah ai saluti? Tare e Furlani pregustano la plusvalenza choc! Cifre da urlo sul tavolo

Calciomercato Milan, Yunus Musah potrebbe essere ai saluti per circa 30 milioni di euro: i rossoneri genererebbero una clamorosa plusvalenza

Nelle ultime ore, il nome di Yunus Musah è tornato prepotentemente al centro del mercato calcistico, infiammando le fantasie di diverse squadre. Il giovane centrocampista statunitense, classe 2002, sembrava già con le valigie in mano a fine giugno, con un trasferimento al Napoli sotto la guida di Antonio Conte che sembrava imminente, ma l’affare non si è concretizzato. Nonostante ciò, il Napoli non ha mai abbandonato la pista, mantenendo vivo l’interesse per il talento ex Valencia. Ora, un nuovo pretendente di spicco si aggiunge alla corsa: il Nottingham Forest, che, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, si prepara a fare le proprie mosse decisive.

La situazione di Musah è particolarmente interessante per il calciomercato Milan, il suo attuale club. Le richieste rossonere per il cartellino del giocatore sembrano partire da una base di 30 milioni di euro. Una cifra, questa, che se venisse confermata, garantirebbe alla società di Via Aldo Rossi, guidata dall’AD Giorgio Furlani e dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, una plusvalenza considerevole, un aspetto di fondamentale importanza nella gestione finanziaria di un club di alto livello. È doveroso ricordare che Musah è arrivato al Milan nell’estate del 2023, acquistato dal Valencia per 21,2 milioni di euro, e ha firmato un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2028.

Dal punto di vista contabile, i numeri sono chiari e, per il Milan, estremamente favorevoli in caso di cessione a 30 milioni di euro. La quota di ammortamento annua del cartellino di Musah ammonta a 4,2 milioni di euro. Di conseguenza, il valore residuo a bilancio del giocatore si attesta attualmente a 12,8 milioni di euro. Questo significa che, qualora il Nottingham Forest o il Napoli decidessero di sborsare i 30 milioni richiesti per assicurarsi le prestazioni del dinamico centrocampista, il Milan registrerebbe una plusvalenza superiore ai 17 milioni di euro. Un’operazione di questa portata sarebbe un successo clamoroso per la gestione sportiva e finanziaria del club, rafforzando ulteriormente le casse e permettendo nuovi investimenti mirati sotto la supervisione di Furlani e del neo-DS Tare, in accordo con le strategie del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

L’interesse su Musah è comprensibile. Il giocatore, nonostante la giovane età, ha già dimostrato notevoli qualità in mezzo al campo: fisicità, dinamismo, capacità di recupero palla e una buona visione di gioco. Queste caratteristiche lo rendono un profilo estremamente appetibile per squadre che cercano rinforzi nel reparto mediano, in particolare per il Napoli di Conte, che punta a un centrocampo muscolare e di qualità, e per il Nottingham Forest, intenzionato a rafforzare la propria rosa per affrontare al meglio la Premier League.

Il Milan, dunque, si trova in una posizione di forza. La potenziale cessione di Musah a cifre così elevate non solo genererebbe una plusvalenza significativa, ma libererebbe anche risorse preziose per il mercato in entrata. Con Tare alla guida delle operazioni di mercato e Allegri al timone della squadra, il club rossonero potrebbe reinvestire strategicamente, puntando su profili che si adattino perfettamente alle esigenze tattiche del tecnico livornese e agli obiettivi di crescita del progetto Milan. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda nelle prossime ore, con il futuro di Yunus Musah che sembra destinato a scrivere un nuovo capitolo, con il Milan che osserva con interesse l’evolversi della situazione, pronto a cogliere un’occasione d’oro sul mercato.