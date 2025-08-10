Calciomercato Milan, indicazione chiara su Musah: Tare non vuole dare questa sensazione, scenario preciso all’orizzonte

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno l’intenzione di trattenere Yunus Musah a Milanello: c’è questo scenario all’orizzonte

Il calciomercato Milan è fermamente intenzionato a mantenere Yunus Musah all’interno della propria rosa, un segnale chiaro della volontà del club di non dare l’impressione di una smobilitazione. Questa strategia di stabilità è stata ribadita da Pellegatti, una voce autorevole nel panorama sportivo milanista, sottolineando come l’idea di base sia quella di trattenere il talentuoso centrocampista americano, a meno di offerte irrinunciabili che si aggirino intorno ai 90 milioni di euro.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina hanno inaugurato una nuova era per il club rossonero. La loro visione comune si basa sulla continuità tecnica e sulla valorizzazione dei talenti già presenti, affiancandoli a innesti mirati. In questo contesto, Musah rappresenta un elemento chiave. Nonostante recenti indiscrezioni lo avessero avvicinato al Napoli, su espressa richiesta di Antonio Conte, l’operazione non si è concretizzata, con il Milan che ha dimostrato fermezza nelle richieste economiche relative ai bonus, facendo saltare la trattativa.

La volontà di Tare e Allegri è evidente: costruire una squadra solida e competitiva, evitando cessioni significative che possano minare la fiducia dell’ambiente e l’equilibrio del gruppo. La permanenza di Musah si inserisce perfettamente in questa logica. Il giocatore, con le sue qualità atletiche, la sua dinamicità in mezzo al campo e la sua capacità di recuperare palloni, è considerato fondamentale per il sistema di gioco che Allegri intende implementare. Il tecnico, infatti, apprezza molto la versatilità e l’intensità che Musah porta in campo, caratteristiche ideali per un centrocampo che dovrà fare da filtro e rilanciare l’azione con rapidità.

Secondo quanto filtra dagli ambienti rossoneri e confermato dalle dichiarazioni di Pellegatti, la dirigenza milanista non ha alcuna intenzione di privarsi di un giocatore così promettente, a meno di cifre folli che permetterebbero di reinvestire pesantemente sul mercato. Musah, che ha un valore di mercato attuale stimato intorno ai 20-25 milioni di euro, verrebbe ceduto solo di fronte a una proposta che stravolgerebbe completamente il mercato, una cifra che renderebbe impossibile rifiutare.

Questo approccio strategico è volto a rafforzare l’immagine del Milan come club che mantiene i propri gioielli e che è determinato a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra Tare, un dirigente con una solida esperienza e una visione internazionale, e Allegri, un allenatore che conosce bene l’ambiente e ha già trionfato con il Milan, è un segnale forte per il futuro. I tifosi rossoneri possono quindi aspettarsi una squadra che, pur con i necessari aggiustamenti, punterà sulla continuità e sulla crescita dei propri talenti, con Yunus Musah in prima linea.