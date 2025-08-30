Calciomercato Milan, ore cruciali per il futuro di Musah! Allegri e Tare stanno decidendo e da quel che filtra… Ultimissime notizie sui rossoneri

Musah-Atalanta: tutto fatto, manca solo il via libera di Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, la cessione di Yunus Musah all’Atalanta è ormai a un passo. L’accordo tra i due club è stato trovato: si tratta di un prestito oneroso con diritto di riscatto. L’operazione è definita nei suoi dettagli, ma per la sua ufficializzazione si attende un’ultima, cruciale, approvazione: quella di Massimiliano Allegri.

Il tecnico del Milan sta valutando attentamente la situazione e nelle prossime ore prenderà la sua decisione definitiva. Il suo “sì” è l’ultimo tassello mancante per sbloccare il trasferimento. Se Allegri dovesse dare il suo benestare, il giovane centrocampista americano si trasferirebbe a Bergamo per rinforzare il reparto mediano della squadra di Gasperini.

Le condizioni dell’accordo e il ruolo del Milan

I termini del contratto tra Atalanta e Milan sono chiari. Il prestito sarà oneroso, il che significa che l’Atalanta pagherà una cifra per avere il giocatore in rosa per la stagione. Il diritto di riscatto renderà l’operazione un’opzione, ma bisognerà capire se il riscatto sarà facilmente raggiungibile o meno, in base a determinate condizioni (ad esempio, numero di presenze, gol, o qualificazione a determinate competizioni).

Per il Milan, la cessione di Musah, almeno per questa stagione, rappresenterebbe una mossa strategica. Il club rossonero, sotto la guida del DS Igli Tare, ha sempre dimostrato di saper valorizzare i propri giocatori e l’operazione Musah potrebbe servire a dargli il minutaggio necessario per crescere e maturare.

Nonostante il potenziale del giocatore, la concorrenza a centrocampo è molto alta e la sua partenza permetterebbe a Musah di giocare con più continuità e tornare al Milan in futuro più forte e con maggiore esperienza. La sensazione è che la trattativa si chiuderà positivamente e che l’ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.