Calciomercato Milan, si avvicina la cessione di Musah? Matteo Moretto ha rilasciato un annuncio che va controcorrente. Ultimissime notizie

Nelle ultime ore, il futuro di Yunus Musah al Milan è diventato un argomento di discussione molto acceso, con diverse voci che lo accostano a un possibile trasferimento al Nottingham Forest. Tuttavia, le informazioni fornite da Matteo Moretto gettano una nuova luce sulla situazione, ridimensionando le speranze del club inglese.

Secondo Moretto, il Nottingham Forest non starebbe dando la priorità all’acquisto del centrocampista americano in questo momento. Il club, infatti, è concentrato su altre operazioni a centrocampo e il nome di Musah non figura in cima alla lista dei desideri dell’allenatore Nuno Espírito Santo. L’interesse, pur se esistente, non è sufficientemente forte da avviare una trattativa concreta.

Questa situazione lascia aperte diverse possibilità per il futuro di Musah. Se da un lato l’ipotesi di un trasferimento al Nottingham Forest sembra essere per il momento accantonata, dall’altro il giocatore rimane un elemento importante nella rosa del Milan. L’eventuale cessione dipenderà da molti fattori, tra cui le offerte che arriveranno nei prossimi giorni e le decisioni del club rossonero.

L’aggiornamento di Moretto suggerisce che, a meno di cambiamenti repentini, Musah rimarrà un giocatore del Milan almeno per l’inizio della stagione. La sua posizione nel club dipenderà molto dalle scelte del mister e dalle dinamiche interne, ma al momento il Nottingham Forest non è la destinazione più probabile. La situazione potrebbe evolvere, ma per ora il club inglese non ha fretta di chiudere l’affare.