Calciomercato Milan, Musah è di nuovo al centro di una potenziale trattativa: c'è questa squadra pronta a prenderlo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Nottingham Forest si sta muovendo con decisione per Yunus Musah. Il club inglese sembra fare sul serio e si prepara a presentare un’offerta ufficiale al Milan nel corso della prossima settimana. Questo interesse concreto arriva a poche settimane di distanza dalla trattativa che aveva visto il centrocampista americano vicinissimo al Napoli per una cifra di 25 milioni di euro, affare poi sfumato.

L’inserimento del Nottingham Forest nella corsa a Musah rappresenta una novità importante e potrebbe cambiare le carte in tavola. Il giocatore, che non rientra nei piani della dirigenza rossonera per la prossima stagione, è considerato un’ottima pedina per fare cassa e finanziare altre operazioni di mercato. Il Milan attende l’offerta ufficiale per valutare la situazione, con la speranza di ottenere una cifra adeguata per il cartellino del giocatore.

La possibile cessione di Musah si inserisce in un contesto di mercato molto dinamico per il Milan, che deve bilanciare le entrate e le uscite per rinforzare la squadra. L’offerta imminente del Nottingham Forest potrebbe sbloccare una situazione che sembrava essersi arenata, fornendo al Diavolo una preziosa iniezione di liquidità per dare il via a nuove trattative e accontentare il neo-allenatore Allegri. L’attesa è alta per capire se l’offerta del club inglese sarà sufficiente per chiudere l’affare.