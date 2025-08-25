Connect with us

News

Calciomercato Milan, trattativa accesa con l'Atalanta per Musah! Quest'incastro potrebbe portare alla chiusura

News

Calciomercato Milan, si infittisce il mistero Santi Gimenez! Da super bomber ai fischi di San Siro, il futuro...

News

Milan Primavera Sassuolo 1-2, rimonta sfiorata: il racconto della sfida

News

Calciomercato Milan, pressing costante del Sassuolo per Adli: il calciatore però ha altre idee! Cosa sta succedendo

News

Calciomercato Milan, Harder è una pista ancora aperta! Il calciatore non è pienamente convinto da... Ultimissime

News

Calciomercato Milan, trattativa accesa con l’Atalanta per Musah! Quest’incastro potrebbe portare alla chiusura

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Musah

Calciomercato Milan, trattativa accesa con l’Atalanta per Musah! Quest’incastro potrebbe portare alla chiusura. Le ultimissime sui rossoneri

Nuovi sviluppi sul fronte del calciomercato, con il nome di Yunus Musah che torna prepotentemente al centro delle trattative. Nella mattinata odierna, infatti, si sono registrati nuovi contatti tra il Milan e l’Atalanta, con la società bergamasca che non ha mai mollato la presa sul centrocampista americano. La Dea, che lo scorso anno ha ceduto un altro centrocampista al Milan, Frank Kessié, sembra ora disposta a tutto per il giocatore, che è diventato una priorità assoluta per rinforzare la sua mediana.

A rendere l’operazione ancora più intrigante è la notizia, riportata dal giornalista Gianluca Di Marzio, secondo cui la trattativa tra Milan e Atalanta per Musah è strettamente legata a un’altra operazione di mercato che coinvolge il Napoli. Per poter sbloccare l’arrivo dell’ex Valencia, infatti, la società orobica deve prima definire la cessione di Brescianini, che a un anno di distanza potrebbe finalmente diventare un nuovo giocatore del Napoli.

Questa interconnessione tra i club crea un vero e proprio effetto domino. Se l’affare BrescianiniNapoli andrà in porto, si apriranno le porte per l’arrivo di Musah all’Atalanta. Per il Milan si tratterebbe di una cessione importante che, oltre a fare cassa, permetterebbe di concentrarsi su altri obiettivi per rafforzare la squadra di Massimiliano Allegri e Igli Tare, che ha chiesto a più riprese rinforzi in più reparti. L’uscita di Musah, infatti, permetterebbe di liberare un posto in rosa e di reinvestire il denaro per un difensore o un altro centrocampista più congeniale alle idee del tecnico.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.