Calciomercato Milan, trattativa accesa con l’Atalanta per Musah! Quest’incastro potrebbe portare alla chiusura. Le ultimissime sui rossoneri

Nuovi sviluppi sul fronte del calciomercato, con il nome di Yunus Musah che torna prepotentemente al centro delle trattative. Nella mattinata odierna, infatti, si sono registrati nuovi contatti tra il Milan e l’Atalanta, con la società bergamasca che non ha mai mollato la presa sul centrocampista americano. La Dea, che lo scorso anno ha ceduto un altro centrocampista al Milan, Frank Kessié, sembra ora disposta a tutto per il giocatore, che è diventato una priorità assoluta per rinforzare la sua mediana.

A rendere l’operazione ancora più intrigante è la notizia, riportata dal giornalista Gianluca Di Marzio, secondo cui la trattativa tra Milan e Atalanta per Musah è strettamente legata a un’altra operazione di mercato che coinvolge il Napoli. Per poter sbloccare l’arrivo dell’ex Valencia, infatti, la società orobica deve prima definire la cessione di Brescianini, che a un anno di distanza potrebbe finalmente diventare un nuovo giocatore del Napoli.

Questa interconnessione tra i club crea un vero e proprio effetto domino. Se l’affare Brescianini–Napoli andrà in porto, si apriranno le porte per l’arrivo di Musah all’Atalanta. Per il Milan si tratterebbe di una cessione importante che, oltre a fare cassa, permetterebbe di concentrarsi su altri obiettivi per rafforzare la squadra di Massimiliano Allegri e Igli Tare, che ha chiesto a più riprese rinforzi in più reparti. L’uscita di Musah, infatti, permetterebbe di liberare un posto in rosa e di reinvestire il denaro per un difensore o un altro centrocampista più congeniale alle idee del tecnico.