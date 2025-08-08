Calciomercato Milan, Musah può davvero trasferirsi al Napoli? Massimiliano Allegri ha un’idea ben precisa. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Yunus Musah sembra essere un punto interrogativo nel mercato del Milan, con un possibile trasferimento che potrebbe scatenare un’interessante battaglia tra due big del campionato italiano. Il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti ha sollevato la questione a Sky Sport, mettendo in luce l’interesse di diverse squadre per il centrocampista americano.

Secondo Marchetti, il Napoli, guidato da Antonio Conte, sarebbe una delle principali pretendenti per Musah. “Sappiamo che Yunus Musah è sempre stato nella lista di Antonio Conte e quindi del Napoli,” ha affermato l’esperto. “Con gli azzurri potrebbe giocare in ogni ruolo del centrocampo, garantendo fisicità e duttilità, anche corsa.” Queste caratteristiche lo renderebbero un elemento ideale per il sistema di gioco di Conte, che cerca giocatori versatili e in grado di coprire più ruoli.

Tuttavia, l’interesse per Musah non si limiterebbe al solo Napoli. Marchetti ha anche rivelato che il giocatore gode di grande stima da parte di un altro allenatore di spessore: “Ciò che dico io però, è che anche Allegri ha molta stima di Musah.” L’ex tecnico della Juventus e attuale tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, potrebbe quindi avere un ruolo chiave nel futuro del giocatore.

Questa situazione complessa, con Musah conteso tra l’interesse del Napoli e l’apprezzamento del suo stesso allenatore, Massimiliano Allegri, rende il mercato del Milan ancora più intrigante. Il club rossonero dovrà decidere se trattenere un giocatore molto stimato da Allegri o cederlo per finanziare altri movimenti di mercato. Il nome di Yunus Musah è destinato a rimanere al centro delle cronache del calciomercato per i prossimi giorni.