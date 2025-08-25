Calciomercato Milan, Musah verso l’addio! Trattativa in corso col club di Serie A. E c’è il nome del sostituto

Calciomercato Milan, Musah può finire all’Atalanta nei prossimi giorni: il primo nome per la sostituzione è quello di Fabbian

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e, come spesso accade, le dinamiche si fanno complesse e affascinanti. Le ultime indiscrezioni, riportate da una fonte autorevole come Gianluca Di Marzio, svelano un possibile scambio che potrebbe ridefinire la mediana rossonera. Al centro della trattativa c’è Yunis Musah, che sembra destinato a lasciare il capoluogo lombardo per accasarsi all’Atalanta.

Secondo le rivelazioni di Di Marzio, il Milan starebbe seriamente valutando la cessione di Musah, il cui rendimento non ha convinto appieno la dirigenza. L’americano, arrivato lo scorso anno, potrebbe dunque fare le valigie per Bergamo, sponda Atalanta, squadra che lo ha messo nel mirino da tempo. L’operazione non sarebbe solo una semplice uscita, ma un tassello di una strategia più ampia. Il nuovo Milan, sotto la guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha le idee chiare: non si cerca solo di cedere, ma di reinvestire in giocatori che si adattino perfettamente al nuovo modulo e alle nuove filosofie di gioco.

Il sacrificio di Musah permetterebbe al Milan di mettere le mani su un altro centrocampista dalle caratteristiche differenti. Il nome in cima alla lista, rivelato sempre da Di Marzio, è quello di Giovanni Fabbian, giovane e talentuoso mediano del Bologna. L’idea di un affare tra Milan e Bologna per Fabbian non è nuova, ma ora sembra aver acquisito una concretezza inedita. Tuttavia, al momento il Bologna si è mostrato restio a privarsi del suo gioiello, mettendo un deciso no al primo sondaggio rossonero. Un rifiuto, come sottolinea il giornalista, che è solo “un primo nome”, suggerendo che la trattativa potrebbe essere lunga e tortuosa, ma l’interesse del Milan è fortissimo.

Il ruolo di Tare in questa fase è cruciale. Il neo DS rossonero è al lavoro per convincere il Bologna, forte anche della necessità di ridare al Milan una mediana più dinamica e muscolare, in linea con le richieste del tecnico Massimiliano Allegri. Il mercato del Milan è sempre stato sinonimo di colpi a sorpresa e mosse audaci, e anche questa sessione non sembra fare eccezione. L’eventuale arrivo di Fabbian garantirebbe ad Allegri un giocatore di prospettiva, ma già pronto per il massimo livello, con una notevole predisposizione all’inserimento e al gioco verticale, esattamente ciò che serve per arricchire il centrocampo rossonero.

In attesa di ulteriori sviluppi, la pista che porta a uno scambio tra Musah e Fabbian resta uno dei temi più caldi del mercato estivo.