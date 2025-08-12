Calciomercato Milan, ecco il prezzo di Musah: da questa cifra i rossoneri non si schiodano

Calciomercato Milan, si continua a parlare della cessione di Musah: i rossoneri hanno fissato il prezzo e da lì non si scende

La sessione estiva di calciomercato del Milan continua a essere frenetica, con il direttore sportivo Igli Tare impegnato su più fronti per ottimizzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Oltre ai nuovi arrivi, il club rossonero sta lavorando attivamente anche sul fronte delle cessioni, con l’obiettivo di monetizzare e snellire l’organico. Tra i nomi in uscita che potrebbero generare un incasso significativo c’è quello di Yunus Musah. Il giovane centrocampista americano non è considerato incedibile, e il Milan ha fissato una cifra chiara e precisa per la sua cessione.

Come riportato da Gianluca Di Marzio e altre fonti di mercato, il Milan ha fissato il prezzo per Musah: servono almeno 30 milioni di euro totali. La formula che la dirigenza rossonera predilige è un mix di base fissa e bonus facilmente raggiungibili, una mossa per garantire un incasso robusto e quasi certo. Questa valutazione riflette il grande potenziale del giocatore e la sua importanza nel panorama calcistico, ma anche la volontà del club di non svenderlo. Di fronte a questa richiesta, diversi club si sono mossi per sondare il terreno, ma al momento la situazione è in una fase di stand-by.

Il Napoli, che ha dimostrato un forte interesse per Musah nelle ultime 72 ore, si è informato sulle condizioni del trasferimento, ma ha deciso, almeno per il momento, di non affondare il colpo. La squadra partenopea potrebbe decidere di ripensarci in un secondo momento, specialmente se il mercato dovesse evolversi in una direzione favorevole. La concorrenza, però, non manca. Anche il Nottingham Forest ha fatto la sua mossa, presentando una proposta concreta. Tuttavia, l’offerta del club inglese non si avvicina ancora ai 30 milioni richiesti dal Milan, né soddisfa le modalità di pagamento desiderate. Il Nottingham Forest, nel frattempo, sta chiudendo altre operazioni e potrebbe tornare alla carica, ma per ora il Milan non ha ricevuto un’offerta considerata adeguata.

Il futuro di Yunus Musah rimane, quindi, incerto. Il Milan, forte della sua posizione, non ha alcuna fretta di cedere il giocatore, e se non dovesse arrivare un’offerta che rispecchi le proprie richieste, il centrocampista rimarrebbe volentieri a disposizione di Massimiliano Allegri. La strategia di Igli Tare è chiara: non cedere ai ribassi e vendere solo alle condizioni del club, in modo da poter reinvestire in modo oculato e mirato per rafforzare la squadra in tutti i reparti. La trattativa su Musah è un banco di prova importante per la nuova dirigenza rossonera, che deve dimostrare di saper gestire anche le cessioni più delicate.