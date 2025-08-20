Connect with us

News

Calciomercato Milan, Allegri spinge per non cedere il calciatore! La sua volontà è chiara ma... Ultimissime

News

Calciomercato Milan, la pista Vlahovic è ancora aperta! A queste condizioni Tare... Ultimissime

News

Calciomercato Milan, attenzione a Nicolas Jackson! Piace molto in società e Tare... Ultimissime

News

Pulisic Milan, il calciatore americano è inarrestabile: adesso è anche in testa ad una speciale classifica

News

Calciomercato Milan, nuovo profilo individuato da Tare e Moncada! Contatti costanti nelle ultime ore

News

Calciomercato Milan, Allegri spinge per non cedere il calciatore! La sua volontà è chiara ma… Ultimissime

Milan news 24

Published

21 minuti ago

on

By

allegri

Calciomercato Milan, Allegri spinge per non cedere il calciatore! La sua volontà è chiara ma… Ultimissime notizie sui rossoneri

Un’altra possibile uscita in casa Milan scuote il calciomercato. Dopo essere stato accostato a club come il Napoli e il Nottingham Forest in Premier League, Yunus Musah è finito prepotentemente nel mirino dell’Atalanta di Ivan Jurić. Secondo quanto riportato dal collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, il Milan e la Dea avrebbero già avviato i contatti per il trasferimento del centrocampista statunitense.

L’operazione potrebbe concludersi sulla base di circa 25 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al Milan di realizzare una plusvalenza e di incassare liquidità da reinvestire in entrata. L’Atalanta, che cerca un rinforzo di qualità per il centrocampo, vede in Musah il profilo ideale: un giocatore giovane, dinamico e con un’ottima esperienza internazionale.

Nonostante la trattativa sia in stato avanzato, c’è un ostacolo inaspettato che potrebbe rallentare o far saltare tutto: la volontà di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero, infatti, apprezza molto Musah per la sua duttilità tattica e per l’impegno che mette in campo in ogni allenamento e partita. Allegri si è espresso chiaramente in merito: vorrebbe tenere il giocatore al Milan, considerandolo un elemento prezioso per la sua rosa.

La decisione definitiva sul futuro di Musah verrà presa nei prossimi giorni, con la dirigenza che dovrà conciliare l’esigenza di mercato con le richieste del suo allenatore. Allegri, dal canto suo, farà di tutto per convincere la società a non cedere il centrocampista, un elemento che ritiene cruciale per la sua mediana. Il braccio di ferro è appena cominciato, e il futuro di Yunus Musah è ancora tutto da scrivere.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.