Calciomercato Milan, Allegri spinge per non cedere il calciatore! La sua volontà è chiara ma… Ultimissime notizie sui rossoneri

Un’altra possibile uscita in casa Milan scuote il calciomercato. Dopo essere stato accostato a club come il Napoli e il Nottingham Forest in Premier League, Yunus Musah è finito prepotentemente nel mirino dell’Atalanta di Ivan Jurić. Secondo quanto riportato dal collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, il Milan e la Dea avrebbero già avviato i contatti per il trasferimento del centrocampista statunitense.

L’operazione potrebbe concludersi sulla base di circa 25 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al Milan di realizzare una plusvalenza e di incassare liquidità da reinvestire in entrata. L’Atalanta, che cerca un rinforzo di qualità per il centrocampo, vede in Musah il profilo ideale: un giocatore giovane, dinamico e con un’ottima esperienza internazionale.

Nonostante la trattativa sia in stato avanzato, c’è un ostacolo inaspettato che potrebbe rallentare o far saltare tutto: la volontà di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero, infatti, apprezza molto Musah per la sua duttilità tattica e per l’impegno che mette in campo in ogni allenamento e partita. Allegri si è espresso chiaramente in merito: vorrebbe tenere il giocatore al Milan, considerandolo un elemento prezioso per la sua rosa.

La decisione definitiva sul futuro di Musah verrà presa nei prossimi giorni, con la dirigenza che dovrà conciliare l’esigenza di mercato con le richieste del suo allenatore. Allegri, dal canto suo, farà di tutto per convincere la società a non cedere il centrocampista, un elemento che ritiene cruciale per la sua mediana. Il braccio di ferro è appena cominciato, e il futuro di Yunus Musah è ancora tutto da scrivere.