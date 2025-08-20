Calciomercato Milan, Musah è sempre più vicino all’Atalanta: c’è adesso un solo ostacolo da superare. Le ultimissime sui rossoneri

Il centrocampo del Milan potrebbe subire un’ulteriore, inattesa, modifica. Dopo essere stato al centro delle attenzioni di diversi club, tra cui il Napoli e il Nottingham Forest, Yunus Musah è ora nel mirino dell’Atalanta di Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, le due società avrebbero già avviato i contatti per il trasferimento del centrocampista statunitense.

L’Atalanta, che ha dimostrato grande interesse per il giocatore, sarebbe disposta a sborsare una cifra vicina ai 25 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Una somma importante che farebbe gola al bilancio rossonero, offrendo la possibilità di reinvestire sul mercato in altri ruoli. La trattativa, stando alle indiscrezioni, potrebbe subire un’accelerata nei prossimi giorni, con la decisione finale attesa a breve.

Tuttavia, il percorso non è affatto semplice. A complicare i piani di una cessione c’è la ferma volontà di Massimiliano Allegri, che considera Musah un elemento prezioso della sua rosa. L’allenatore rossonero, infatti, apprezza molto la duttilità e l’impegno del centrocampista, qualità che lo rendono una risorsa fondamentale per il suo scacchiere tattico. Allegri si è sempre mostrato un sostenitore di Musah, e una sua partenza andrebbe contro le preferenze del tecnico.

La situazione è delicata: da un lato l’opportunità economica per il Milan, dall’altro la volontà dell’allenatore di tenere un giocatore che ritiene indispensabile. Il futuro di Musah è appeso a un filo, tra le sirene di mercato e la fiducia del suo tecnico. Sarà la dirigenza a dover decidere se accontentare Allegri o accettare la proposta dell’Atalanta, una scelta che potrebbe avere un impatto significativo sulla rosa e sulla stagione del Milan.