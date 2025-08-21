Calciomercato Milan, il futuro di Musah diventa un caso: tra il no di Allegri e la super offerta dell’Atalanta… Ultimissime notizie

Le dinamiche del calciomercato continuano a muoversi attorno a Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, dopo aver attirato l’interesse di diversi club, è ora nel mirino dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su gazzetta.it, la trattativa tra i due club per il trasferimento del giocatore potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, con un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra che si avvicina a quella che, a inizio mercato, il Napoli era disposto a pagare per assicurarsi le sue prestazioni.

La chiave del suo futuro, però, rimane nelle mani del Milan. La squadra rossonera, infatti, ha un centrocampo molto affollato, con sei giocatori di livello in rosa: Modric, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana e Musah stesso. A complicare un’eventuale cessione c’è la ferma volontà di Max Allegri, che ritiene il centrocampista un elemento fondamentale del suo scacchiere.

Allegri apprezza molto Musah per la sua serietà e, soprattutto, per la sua duttilità. Il tecnico lo considera una risorsa preziosa, in grado di giocare come mezzala, esterno di centrocampo o, in caso di emergenza, anche come esterno d’attacco. Questa polivalenza lo rende un giocatore insostituibile per il mister.

La partita per il futuro di Musah è quindi aperta e si giocherà su due fronti: da un lato l’opportunità economica per il Milan di incassare una cifra importante, dall’altro la volontà dell’allenatore di trattenere un giocatore che considera indispensabile per il suo progetto.