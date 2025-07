Calciomercato Milan, Jashari fa muro col Brugge e rende felice Tare: è successo nelle ultimissime ore

Calciomercato Milan, Ardon Jashari continua a fare muro e avvisa il Brugge: non vuole più giocare con la squadra belga. Ultime

Il mercato Milan estivo continua a infiammare, e una notizia proveniente dal Belgio sta scuotendo l’ambiente calcistico, riaccendendo le speranze del Milan per un obiettivo a lungo inseguito. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Nieuwsblad, il talentuoso centrocampista Jashari avrebbe comunicato al suo attuale club, il Club Brugge, la sua ferma intenzione di non scendere più in campo con la maglia nerazzurra. La frase, lapidaria e inequivocabile, “Io qui non gioco più”, avrebbe gelato l’ambiente belga, ma ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri.

Questa dichiarazione perentoria di Jashari potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella trattativa che lega il giocatore al Milan. Il club di Via Aldo Rossi, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare al timone delle operazioni di mercato e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, ha da tempo messo gli occhi sul centrocampista, ritenendolo il profilo ideale per rinforzare la mediana. La situazione di Jashari al Bruges sembrava già tesa da qualche settimana, con voci di un suo malcontento per la gestione tecnica o per questioni contrattuali. L’ufficializzazione di questa rottura, se confermata, semplificherebbe notevolmente il percorso per il Milan.

L’interesse del Milan per Jashari non è un mistero. Il giocatore, con le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni, è considerato un elemento chiave per il futuro del centrocampo rossonero. La sua giovane età e il suo margine di crescita lo rendono un investimento a lungo termine, perfettamente in linea con la strategia di mercato del club. Con Tare che sta lavorando per costruire una squadra competitiva e Allegri pronto a plasmare i nuovi acquisti, l’arrivo di Jashari potrebbe dare un impulso significativo alle ambizioni del Milan in vista della prossima stagione, sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Il Club Brugge, dal canto suo, si trova ora in una posizione scomoda. La volontà del giocatore è chiara e questo mette pressione sul club belga, che potrebbe essere costretto a cedere il proprio gioiello a un prezzo inferiore rispetto alle pretese iniziali, pur di evitare un “caso” in spogliatoio. La situazione si fa dunque intrigante e i prossimi giorni saranno cruciali per capire come si evolverà la vicenda. Il Milan, forte della disponibilità del giocatore e con Tare pronto a negoziare, ha ora una chance concreta di portare a casa un rinforzo di primissimo livello. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare. Resta da vedere se il Bruges cederà alle richieste del giocatore e se il Milan riuscirà a chiudere l’affare, ma la dichiarazione di Jashari ha senza dubbio riacceso la speranza in casa rossonera.