Calciomercato Milan, Moretto rivela clamorosi retroscena! Cessione saltata, il motivo è da non credere

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha svelato importanti retroscena sulla mancata cessione di Vos al Losanna

Il mercato del Milan continua a muoversi, e le ultime indiscrezioni confermano un’operazione in uscita che sembrava ormai definita: la cessione di Yacine Adli. Come riportato da Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giovane centrocampista francese ha trovato l’accordo totale con l’Al Shabab, squadra saudita che si è assicurata le sue prestazioni.

L’operazione Adli: un affare da 7 milioni per il Milan

L’affare, secondo le dichiarazioni di Moretto, si è concluso per un valore complessivo di 7 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. L’ultimo ostacolo era rappresentato dall’intesa economica con il calciatore, che alla fine ha accettato la proposta dell’Al Shabab. Questa cessione rappresenta un’entrata importante per le casse del club rossonero, che sotto la nuova gestione di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, e di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore, sta lavorando per ottimizzare la rosa e fare cassa per nuovi investimenti.

Salta il trasferimento di Silvano Vos: il Losanna non trova l’accordo con il Milan

Se Adli saluta, un altro giocatore che sembrava con le valigie in mano, Silvano Vos, rimane invece a Milano. La sua cessione era data per certa, con il Losanna in Svizzera come destinazione. “Le trattative erano molto avanzate,” ha spiegato Moretto, “ma il mercato svizzero si è chiuso ieri e le parti non hanno raggiunto un accordo complessivo sull’operazione.” I motivi principali del mancato trasferimento sono legati a due aspetti economici cruciali: il pagamento del prestito e la suddivisione dello stipendio di Vos, che, avendo un contratto importante, ha creato delle difficoltà nella trattativa tra i due club.

Il mancato trasferimento di Vos pone un punto interrogativo sul suo futuro a Milanello. Il giocatore, che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, dovrà ora trovare una nuova sistemazione nella prossima finestra di mercato, a meno che non si riesca a definire un accordo con un club il cui mercato è ancora aperto. La gestione di Igli Tare dovrà valutare la situazione di Vos per cercare la soluzione migliore per il club e per il giocatore.

In sintesi, mentre il Milan cede Adli all’Al Shabab per 7 milioni di euro, l’affare Vos-Losanna salta per divergenze economiche. Queste mosse di mercato, seppur minori, evidenziano la strategia del club rossonero, che sotto la guida del DS Tare e dell’allenatore Allegri sta lavorando per plasmare una squadra competitiva e sostenibile. Le parole di Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, gettano luce su queste due trattative, fornendo dettagli preziosi sulle dinamiche che hanno portato a questi esiti. Il Milan, intanto, si prepara alle prossime sfide con una rosa che sta prendendo forma, tra entrate e uscite mirate.