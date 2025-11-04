Calciomercato Milan, Moretto spiega: «Pulisic? Giocatore determinante per i rossoneri ma sul rinnovo posso dire solo questa cosa»

Calciomercato Milan, Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti sul rinnovo di Pulisic: le sue dichiarazioni

Christian Pulisic è senza dubbio «uno dei giocatori più importanti del calciomercato Milan e sicuramente il più decisivo nel corso delle ultime tre stagioni». Non è un caso che la sua assenza per infortunio, unita a quella di Rabiot e altri infortunati, si faccia «sentire moltissimo» all’interno della rosa allenata da Massimiliano Allegri.

Vista l’importanza dell’esterno americano, il tema del suo rinnovo contrattuale è di stretta attualità. Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del giocatore.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Pulisic

Moretto ha chiarito la situazione contrattuale di Pulisic: «Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 con un’opzione in favore del Milan fino al 2028».

Tuttavia, il rinnovo vero e proprio si trova attualmente in una situazione di stallo: «È una situazione che a oggi non ha un’evoluzione vera e propria: fase di standby».

Nonostante Pulisic sia un elemento fondamentale del progetto rossonero, «Il Milan non ha un appuntamento in programma per il rinnovo». Moretto ha aggiunto che, sebbene sia «sicuramente un tema che il Milan vorrà trattare», per il momento «resta fermo e non ci sono contatti tra le parti». L’attesa è dunque per la ripartenza dei dialoghi, che verranno monitorati nelle prossime settimane.