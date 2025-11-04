Connect with us

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Moretto spiega: «Pulisic? Giocatore determinante per i rossoneri ma sul rinnovo posso dire solo questa cosa»

HANNO DETTO

Walker, l'ex Milan difende Santiago Gimenez: «Ha lavorato anche troppo duramente». E scomoda un clamoroso paragone

HANNO DETTO

Mercato Milan, apprezzamento per Gila: Matteo Moretto chiarisce la situazione

HANNO DETTO

Milan Como in Australia: attesa per la risposta asiatica, Simonelli rilancia la sfida globale

HANNO DETTO

Rogito San Siro, Sala annuncia: «Nessuna preoccupazione sul tema, ecco quando verrà formalizzata la cessione dell’impianto»

HANNO DETTO

Calciomercato Milan, Moretto spiega: «Pulisic? Giocatore determinante per i rossoneri ma sul rinnovo posso dire solo questa cosa»

Milan news 24

Published

26 secondi ago

on

By

moretto

Calciomercato Milan, Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti sul rinnovo di Pulisic: le sue dichiarazioni

Christian Pulisic è senza dubbio «uno dei giocatori più importanti del calciomercato Milan e sicuramente il più decisivo nel corso delle ultime tre stagioni». Non è un caso che la sua assenza per infortunio, unita a quella di Rabiot e altri infortunati, si faccia «sentire moltissimo» all’interno della rosa allenata da Massimiliano Allegri.

Vista l’importanza dell’esterno americano, il tema del suo rinnovo contrattuale è di stretta attualità. Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del giocatore.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Pulisic

Moretto ha chiarito la situazione contrattuale di Pulisic: «Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 con un’opzione in favore del Milan fino al 2028».

Tuttavia, il rinnovo vero e proprio si trova attualmente in una situazione di stallo: «È una situazione che a oggi non ha un’evoluzione vera e propria: fase di standby».

Nonostante Pulisic sia un elemento fondamentale del progetto rossonero, «Il Milan non ha un appuntamento in programma per il rinnovo». Moretto ha aggiunto che, sebbene sia «sicuramente un tema che il Milan vorrà trattare», per il momento «resta fermo e non ci sono contatti tra le parti». L’attesa è dunque per la ripartenza dei dialoghi, che verranno monitorati nelle prossime settimane.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.