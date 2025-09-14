Calciomercato Milan, incredibile retroscena svelato da Moretto: è successo in estate, tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha svelato un importante retroscena sulle mosse dei rossoneri in estate

Nel corso di una finestra di mercato estiva che ha visto il Milan particolarmente attivo, emerge un interessante retroscena svelato dal giornalista Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato. In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha rivelato che il club rossonero ha avuto l’opportunità di ingaggiare il centrocampista del Tottenham, Yves Bissouma. Questa indiscrezione getta nuova luce sulle strategie del calciomercato Milan e sul lavoro di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo che, insieme al neo-allenatore Massimiliano Allegri, sta plasmando la squadra per il futuro.

La proposta respinta: Milan e la scelta su Bissouma

Secondo le parole di Moretto, la proposta è arrivata al Milan tra giugno e luglio. Yves Bissouma, centrocampista di 29 anni, è stato offerto ai rossoneri come potenziale rinforzo. Il giocatore, acquistato dal Tottenham nel 2022 per circa 30 milioni di euro dal Brighton, ha un contratto in scadenza nel 2026 e sembra essere sul mercato. La sua esperienza in Premier League e le sue doti fisiche e tecniche lo rendono un profilo interessante, ma il Milan ha deciso di non procedere. “Nel corso del mese di giugno-luglio è stato proposto al Milan Bissouma. 29 anni, mediano del Tottenham acquistato nel 2022 dal Brighton per quasi 30 milioni di euro. Ha un contratto in scadenza nel 2026, è un giocatore in uscita dal Tottenham e continua ad esserlo anche ora. Vedremo se a gennaio ci sarà la possibilità di vederlo in Italia. Il retroscena è che è stato proposto al Milan. Quasi 30 anni, una grandissima esperienza in Premier. Il Milan non ce l’aveva tra le priorità, tant’è che poi è andato a chiudere altre operazioni, ma è vero che è stato proposto e non solo al Milan. I rossoneri hanno declinato questo tipo di opportunità”, ha dichiarato Matteo Moretto, svelando i dettagli di questa operazione non andata a buon fine.

Le strategie di Tare e Allegri e il ruolo del mercato

La decisione del Milan di “declinare questo tipo di opportunità” su Bissouma non è casuale e riflette le precise strategie di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il club rossonero, sotto la nuova gestione tecnica, ha preferito puntare su altri profili per rinforzare il centrocampo, come dimostrato dalle operazioni successive portate a termine. Questo episodio sottolinea come il Milan stia seguendo una linea ben definita, focalizzandosi su giocatori che ritengono più adatti al progetto tecnico e tattico dell’allenatore. La possibilità che Bissouma possa sbarcare in Serie A a gennaio rimane, ma la sua destinazione non sarà il Milan, che ha già tracciato la sua strada. Questo retroscena, rivelato dalla fonte autorevole di Matteo Moretto e Fabrizio Romano, conferma come il calciomercato sia fatto di opportunità, scelte e, a volte, di decisioni che i club prendono in base alle loro priorità e ai loro obiettivi a lungo termine. Il Milan di Tare e Allegri continua a muoversi con cautela, ma anche con grande determinazione, per costruire una rosa competitiva e all’altezza delle sfide future.