Calciomercato Milan, retroscena Matteo Moretto! Un calciatore del Real Madrid è stato vicinissimo ai rossoneri. Le ultimissime

In un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato un retroscena del mercato estivo che avrebbe potuto cambiare il futuro del Milan. L’affare in questione riguarda il giovane terzino destro del Real Madrid, Jesús Fortea.

La trattativa sfumata per un soffio

Secondo Moretto, all’inizio dell’estate c’erano altissime possibilità che Fortea firmasse per il Milan. Il giovane talento, classe 2007, aveva il contratto in scadenza con i Blancos e il Diavolo si era mosso in modo concreto per assicurarselo. Tra aprile e maggio, le parti erano vicine a un accordo, e il Milan sembrava in pole position per acquisire uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Tuttavia, un evento inaspettato ha cambiato le carte in tavola: l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid. Il nuovo allenatore ha subito espresso il desiderio di trattenere il giovane terzino, chiedendo personalmente il suo rinnovo. Questa mossa ha convinto Fortea a firmare il prolungamento con il club spagnolo, legandosi ai Blancos fino al 2029.

La vicenda dimostra quanto il Milan sia attivo sul mercato dei giovani talenti, cercando di anticipare la concorrenza dei grandi club europei. Nonostante l’esito negativo, il club rossonero ha dimostrato di essere “davvero vicino” al terzino, e questo lascia ben sperare per le future operazioni. La mancata acquisizione di Fortea, sebbene deludente, non mina le strategie del Milan, ma conferma la difficoltà di competere con club come il Real Madrid, soprattutto quando intervengono fattori come l’arrivo di un nuovo allenatore di prestigio che punta sui giovani.