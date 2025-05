Calciomercato Milan, il top player chiede garanzie! L’aneddoto preoccupa i tifosi rossoneri, cosa succede

Calciomercato Milan, arrivano importanti aggiornamenti in casa rossonera sul futuro di Christian Pulisic: le parole di Matteo Moretto

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha fornito questo aggiornamento sul futuro di Christian Pulisic, esterno rossonero e tema caldo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Pulisic vuole avere delle garanzie per il futuro. L’agente si sta muovendo molto, lo ha proposto sia in Italia che all’estero. Però secondo me, una volta che il ragazzo si chiarirà bene queste idee, poi si può arrivare anche a un rinnovo. Però ad oggi è in standby».