Calciomercato Milan, passi in avanti per il rinnovo del titolarissimo: l’ha detto in diretta Matteo Moretto. Le ultimissime notizie

Il Milan ha avviato i contatti decisivi per blindare il futuro di uno dei suoi pilastri difensivi: Fikayo Tomori. Il difensore inglese, il cui contratto scade il 30 giugno 2027, è al centro di una trattativa di rinnovo che, secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, sta procedendo con ottime sensazioni.

Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha raccontato degli ultimi contatti tra il calciatore e la dirigenza rossonera. L’intenzione è comune e chiara: «L’intenzione del Milan è quella di rinnovare Tomori, l’intenzione di Tomori è quella di dare massima priorità al Milan». Un allineamento di vedute che facilita il lavoro del direttore sportivo Igli Tare.

Il ruolo decisivo di Massimiliano Allegri

Un elemento cruciale nel successo di questa trattativa è la figura di Massimiliano Allegri. L’arrivo del tecnico in panchina ha portato a un rinnovato senso di unità e collaborazione, che ha influito positivamente anche sui rapporti contrattuali.

Moretto ha infatti sottolineato come «le dinamiche, anche grazie al lavoro di Allegri, sono cambiate». Si registra «molta più sintonia, c’è molta più sinergia, c’è molta più unità di vedute tra le parti». La fiducia totale che Allegri ripone in Tomori e l’efficacia dimostrata dal difensore nel sistema del tecnico hanno contribuito a creare un ambiente stabile, ideale per la prosecuzione del rapporto.

Nonostante non si sia ancora arrivati alla chiusura definitiva, i contatti recenti hanno confermato che «la trattativa che sta andando avanti» e che «c’è buona sintonia». Il Milan è determinato a blindare il suo muro difensivo per costruire il futuro.