Calciomercato Milan, Matteo Moretto lancia un grande annuncio: possibili firme del nuovo acquisto ad ore. Le ultimissime sui rossoneri

Le recenti dichiarazioni di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano hanno fornito aggiornamenti significativi sul mercato del Milan, concentrandosi in particolare sulla trattativa per Zachary Athekame. Le parole di Moretto indicano un’accelerazione decisa da parte del club rossonero per chiudere l’affare entro breve tempo.

Moretto ha infatti rivelato che ci sono “aggiornamenti su Athekame” e che il direttore sportivo Igli Tare è intenzionato a “chiudere presto”. L’obiettivo del Milan è di arrivare alle “firme entro la metà di questa settimana”, un segnale inequivocabile della volontà di finalizzare la trattativa in tempi rapidi. Il giornalista ha confermato la situazione attuale, ovvero che il Milan ha presentato una prima offerta di 7 milioni di euro, cifra che è stata respinta dallo Young Boys, il quale ne chiede 10.

Tuttavia, il Milan non si è fermato e, come ha specificato Moretto, “mi confermano che il Milan rilancerà in queste ore, uno o due milioni in più”. Questo rilancio dimostra la serietà dell’interesse rossonero e la volontà di trovare un punto d’incontro con il club svizzero. La trattativa è facilitata dal fatto che l’accordo con il giocatore è già stato raggiunto: “Athekame ha già un accordo con il Milan“, ha affermato Moretto. Manca solo l’intesa finale tra le due società per ufficializzare il trasferimento, un ostacolo che la dirigenza rossonera confida di superare presto grazie al nuovo rilancio.