Calciomercato Milan, Matteo Moretto conferma: «Questo è il profilo in attacco su cui il club sta lavorando di più». Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più concitata e, a poche ore dalla chiusura della finestra estiva, il nome più caldo per il reparto offensivo è quello di Rasmus Hojlund. L’aggiornamento, fornito dal giornalista Matteo Moretto nel consueto appuntamento video sul canale di Fabrizio Romano, conferma l’accelerata decisiva del club rossonero per l’attaccante danese.

Secondo Moretto, la pista che porta a Hojlund è al momento “più calda” perché è quella su cui il Milan sta lavorando con maggiore intensità. L’operazione non è semplice, anche a causa della forte concorrenza del Manchester United, che si è avvicinato al giocatore. La sensazione, però, è che il Milan voglia fare il massimo sforzo per concludere l’affare. Le prossime ore saranno decisive, con una dinamica da “dentro o fuori” che lascerà poco spazio a ulteriori trattative prolungate.

A spingere verso una rapida risoluzione c’è anche la situazione del giocatore. Hojlund non è stato convocato per il match contro l’Arsenal, un segnale inequivocabile del suo essere ormai fuori dal progetto tecnico del club danese. Il giocatore stesso è consapevole della sua posizione e attende di conoscere il proprio futuro.

Nei prossimi giorni, come annunciato da Moretto, sono previsti nuovi contatti tra il Milan e l’entourage del giocatore e del club per definire i dettagli. La sfida per il Milan sarà quella di trovare la formula del trasferimento che possa accontentare tutte le parti in causa e superare la concorrenza. L’obiettivo è chiaro: portare Hojlund a San Siro per rinforzare l’attacco rossonero in vista della nuova stagione.