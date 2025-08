Calciomercato Milan, Moretto non ha dubbi: il grande obiettivo proposto da Tare è sempre più lontano. Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti sulle strategie del Milan in vista della prossima stagione, con un focus particolare sul ruolo del terzino destro.

Moretto ha confermato le indiscrezioni uscite nelle ultime ore riguardo all’interesse del Milan per Doué, il giovane terzino dello Strasburgo. Tuttavia, ha subito messo in chiaro che l’affare è al momento irraggiungibile per due motivi principali. Il primo è di natura economica: lo Strasburgo continua a chiedere una cifra molto alta, vicina ai 30 milioni di euro. Il secondo riguarda i rapporti tra i club: dietro al club francese c’è la stessa proprietà del Chelsea, e i rapporti tra i due club, secondo Moretto, sarebbero “leggermente freddi” in questo momento.

Di conseguenza, il Milan ha deciso di cambiare rotta e di esplorare nuove opzioni. La strategia del club rossonero si sta orientando verso la ricerca di profili giovani ma economicamente più accessibili rispetto a Doué. Questa mossa dimostra la volontà della dirigenza di non farsi dettare le condizioni da un singolo club e di mantenere un approccio sostenibile sul mercato.

Il Milan, quindi, continua a monitorare diversi talenti per la fascia destra, puntando su giocatori che possano crescere e valorizzarsi in rossonero, senza però sborsare cifre folli. La ricerca del nuovo terzino destro è ancora in corso, ma il nome di Doué sembra ormai essere scivolato in fondo alla lista delle preferenze, a meno di clamorosi sviluppi nelle prossime settimane.