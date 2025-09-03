Calciomercato Milan, Moretto conferma tutto! Tare ha sondato questi due terzini, clamorosa ricostruzione

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha rivelato l’interesse di Tare per due terzini che militano attualmente in Spagna

Secondo le recenti rivelazioni di Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, nel canale YouTube di Fabrizio Romano, il calciomercato Milan avrebbe compiuto degli ultimi disperati tentativi per l’acquisto di un terzino destro durante l’ultimo giorno di calciomercato. Queste mosse si sarebbero rese necessarie a seguito della partenza di Alex Jimenez, ceduto a titolo definitivo al Bournemouth.

Moretto, noto per la sua attendibilità nel panorama del calcio spagnolo, ha svelato due nomi specifici, entrambi giovani talenti con un passato o un presente legato alla città di Barcellona. La ricerca del Milan, secondo il giornalista, si è concentrata su profili promettenti e che potessero rappresentare un investimento per il futuro.

“Anche il Milan ha cercato di capire se ci fosse la possibilità di arrivare a un terzino destro dopo l’uscita di Alex Jimenez, destinazione Bournemouth. Vi faccio due nomi che già vi avevo raccontato, due calciatori spagnoli che gravitano nell’emisfero di Barcellona città: sono stati sondati dal Milan che però poi non sono stati portati avanti. Il primo è quello di Arnau Martinez, terzino destro del Girona: aveva una clausola di 14 milioni, un’occasione di mercato per tanti club anche se per gli ultimi due o tre giorni la squadra catalana avrebbe comunque detto di no, salvo pagamento della clausola. Alla fine Arnau ha deciso di restare ma è vero che il Milan lo ha sondato.”

Il primo nome menzionato da Moretto è Arnau Martinez, talentuoso terzino destro del Girona. Il giocatore, che ha una clausola rescissoria di 14 milioni di euro, è stato per un periodo un obiettivo concreto per il Milan. Nonostante la sua valutazione relativamente accessibile, il Girona si è dimostrato irremovibile, rifiutando qualsiasi trattativa che non prevedesse il pagamento integrale della clausola. Alla fine, il giocatore ha optato per rimanere in Catalogna. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, avrebbe quindi dovuto incassare il no, decidendo di non procedere oltre.

Moretto ha poi rivelato un secondo nome, quello di un altro giovane promettente del calcio spagnolo.

“Anche il profilo di Hector Fort è stato sondato ma anche lui è rimasto in Liga. In questo caso sono subentrati altri fattori: il calciatore cercava un progetto dove poter giocare regolarmente e con continuità. Nelle ultimissime ore di mercato è uscito in prestito secco dal Barcellona per andare all’Elche dove potrà giocare con continuità.”

Si tratta di Hector Fort, anch’egli nel mirino del Milan. Per questo giovane talento del Barcellona, la situazione è stata diversa. Sebbene l’interesse del club rossonero fosse reale, il giocatore ha preferito una soluzione che gli garantisse maggiore continuità in campo. Fort ha quindi scelto di accettare un prestito secco all’Elche, squadra che gli ha promesso un ruolo da titolare e la possibilità di crescere professionalmente.

Nonostante l’impegno del Milan e del suo nuovo allenatore Massimiliano Allegri nel cercare di rinforzare la fascia destra, entrambi i tentativi non sono andati a buon fine. La mancanza di un’alternativa valida rimane una delle principali preoccupazioni per i tifosi rossoneri, anche se il club ha dimostrato di essere attivo sul mercato fino all’ultimo. Le rivelazioni di Moretto, quindi, offrono uno spaccato interessante su quanto fosse serrata la caccia del Milan a un nuovo terzino e su come le dinamiche del calciomercato possano influenzare le decisioni dei club e dei giocatori.