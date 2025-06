Calciomercato Milan, ribaltone clamoroso sul fronte Morata! Manca ancora l’accordo. Cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

La situazione di Álvaro Morata si complica, e il suo passaggio al Como, che sembrava cosa fatta, è ora in attallo. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, manca ancora l’accordo tra il Milan e il Galatasaray per l’interruzione anticipata del prestito dell’attaccante spagnolo.

Il nodo della questione è prettamente economico. Il club turco, infatti, non intende concedere il via libera per il trasferimento di Morata al Como senza rientrare delle spese sostenute per il suo ingaggio e il prestito stesso. Il Galatasaray, avendo investito sul giocatore, vuole essere rimborsato per non subire una perdita economica, soprattutto considerando che Morata era arrivato in Turchia con l’obiettivo di essere un punto fermo della squadra.

Questo stallo frena di fatto la trattativa tra il Milan, proprietario del cartellino di Morata, e il Como, squadra neopromossa in Serie A che aveva individuato nell’attaccante un rinforzo ideale per la prossima stagione. I contatti tra le parti sono in corso, ma la strada per sbloccare la situazione non sembra semplice. Il Milan, dal canto suo, sta cercando una soluzione che possa soddisfare le richieste del Galatasaray senza intaccare eccessivamente il proprio bilancio, soprattutto in vista di altre operazioni di mercato in entrata.

La volontà di Morata di approdare al Como, dove ritroverebbe il suo amico Cesc Fabregas, è chiara, ma finché non si troverà un’intesa economica tra i due club, il suo futuro rimarrà in bilico. La trattativa si preannuncia complessa e richiederà probabilmente ulteriori giorni di lavoro tra le dirigenze per trovare una quadra che permetta al giocatore di cambiare maglia e al Galatasaray di non rimetterci finanziariamente.