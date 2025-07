Calciomercato Milan, caos totale per Morata: il bomber non si allena con il Galatasaray e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Alvaro Morata sta facendo di tutto per forzare la sua partenza dal Galatasaray e unirsi al Como. Nonostante il club turco non abbia ancora dato il via libera per interrompere il prestito, l’attaccante spagnolo sta chiaramente manifestando la sua unica intenzione: trasferirsi in Italia.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’escalation della situazione è evidente: Morata quest’oggi non si è allenato con la squadra turca. Un segnale inequivocabile della volontà dell’attaccante del Milan di lasciare la Turchia e di non voler proseguire la sua avventura con il Galatasaray. Questo gesto, tipico dei calciatori che cercano di forzare la mano in trattative di mercato, mette sotto pressione il club di Istanbul affinché acconsenta alla sua cessione.

La determinazione di Morata a raggiungere il Como è il fattore chiave di questa vicenda. Nonostante il suo contratto di prestito con il Galatasaray, il suo chiaro intento è quello di tornare in Serie A, in una squadra neopromossa ma con ambizioni e un progetto che evidentemente lo affascina. La situazione è tesa e il suo mancato allenamento odierno non fa altro che aumentare la pressione sul Galatasaray, che ora si trova di fronte a un giocatore scontento e deciso a partire.

Il Como, dal canto suo, attende con ansia il via libera, consapevole che l’arrivo di un attaccante del calibro di Morata, con la sua esperienza internazionale e il suo fiuto per il gol, rappresenterebbe un colpo di mercato eccezionale per la neopromossa. La palla, ora, è nelle mani del Galatasaray: cedere alle richieste del giocatore e cercare una soluzione che soddisfi tutte le parti, o rischiare di tenere in rosa un elemento demotivato. La saga di Morata è tutt’altro che conclusa, e le prossime ore potrebbero essere decisive.