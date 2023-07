Morata Milan: arriva la mossa dell’Al Ettifaq. La situazione e la volontà dell’attaccante spagnolo dopo la mossa del club saudita

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il Milan segue attentamente Morata, ma la prima mossa l’ha fatta l’Al Ettifaq.

Il club della Saudi League è pronto a fare tutto il possibile per convincere l’attaccante spagnolo e ha già offerto un triennale. Per ora l’ex Juve non è tanto convinto.