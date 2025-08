Calciomercato Milan, intrigo Morata: spunta la richiesta del Galatasaray al Como, l’affare può concretizzarsi solo a queste condizioni

Calciomercato Milan, ancora da risolvere l’intrigo Morata: il Galatasaray ha chiesto un indennizzo di 3-4 milioni di euro al Como per liberarlo

Il calciomercato estivo continua a tenere banco e, tra le trattative più intricate, spicca quella che riguarda l’attaccante spagnolo Alvaro Morata. Già al centro dell’attenzione dopo il suo passaggio al Milannell’estate del 2024 e il successivo prestito al Galatasaray a febbraio 2025, il futuro di Morata è ora strettamente legato alle mosse del Como, neopromosso in Serie A e desideroso di assicurarsi le sue prestazioni.

Come riportato nei giorni scorsi e ulteriormente specificato da Alfredo Pedullà, il Como confida di risolvere la questione entro mercoledì. L’obiettivo primario del club lombardo è accogliere Morata senza dover versare un indennizzo al Galatasaray, basandosi sull’accordo già raggiunto con il calciomercato Milan per il pagamento di circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Questa cifra testimonia l’importanza che il club rossonero attribuisce a Morata, considerandolo un elemento chiave per il futuro.

Tuttavia, un ostacolo inatteso si è presentato nelle ultime ore. Il Galatasaray, attuale detentore del prestito che scadrà a gennaio 2026, ha avanzato una richiesta di indennizzo di 3-4 milioni di euro per liberare anticipatamente l’attaccante. Questa mossa ha colto di sorpresa il Como, che per il momento non ha aperto a questa possibilità, mantenendo ferma la sua posizione di non voler pagare ulteriori somme. La situazione è fluida e le prossime ore saranno decisive per capire se il Como cambierà idea o se riuscirà a trovare una soluzione che non preveda alcun esborso aggiuntivo.

Il ruolo del Milan in questa vicenda è cruciale. Con Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida come nuovo allenatore, il club rossonero sta ridefinendo le proprie strategie. La volontà di cedere Morata al Como, previa un cospicuo pagamento per il cartellino, dimostra un chiaro intento di ottimizzare la rosa e le risorse economiche. La decisione del Galatasaray di chiedere un indennizzo complica non poco i piani, mettendo pressione su tutti gli attori coinvolti.

La pazienza del Como è messa a dura prova, ma la speranza di avere Morata in squadra è forte. L’arrivo di un giocatore del suo calibro, con l’esperienza maturata in squadre di alto livello e la sua comprovata capacità realizzativa, rappresenterebbe un segnale forte per la Serie A e un investimento significativo per il club lombardo. Il desiderio di evitare l’indennizzo al Galatasaray è comprensibile, data la spesa già concordata con il Milan.

Le trattative sono in una fase delicata. Il pressing del Galatasaray è evidente, ma il Como non sembra intenzionato a cedere facilmente. La risoluzione di questa complessa vicenda entro mercoledì è un obiettivo ambizioso, ma non impossibile. Il destino di Alvaro Morata è appeso a un filo, e l’esito di questa negoziazione influenzerà non solo le ambizioni del Como, ma anche le strategie future del Milan e del Galatasaray. Tutti gli occhi sono puntati su Como per scoprire il prossimo capitolo di questa avvincente storia di mercato.