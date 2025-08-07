Connect with us

Calciomercato Milan, stabilito finalmente il futuro di Alvaro Morata: ecco dove giocherà la prossima stagione

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Morata

Calciomercato Milan, stabilito finalmente il futuro di Alvaro Morata: ecco dove giocherà la prossima stagione. Le ultimissime sui rossoneri

Procederà dritta fino alle firme l’operazione che porterà Alvaro Morata al Como. L’accordo tra l’attaccante spagnolo e il club lariano è stato trovato già diverse settimane fa, ma l’ultimo via libera tardava ad arrivare. Il nodo da sciogliere riguardava il Galatasaray

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Galatasaray ha formulato una nuova proposta da cinque milioni di euro per interrompere il prestito in essere. Questa mossa ha sbloccato definitivamente la situazione, e l’ultimo passo formale da parte del club turco è atteso in giornata, ponendo fine all’attesa. Il Galatasaray è pronto a dare il suo sì definitivo.

Con il Como, l’operazione per l’attaccante del Milan si concretizzerà con la formula di un prestito con obbligo di riscatto. Questo significa che, di fatto, il trasferimento del giocatore sarà a titolo definitivo una volta che si verificheranno le condizioni prefissate. La trattativa è ormai agli sgoccioli e mancano solo pochissimi passaggi burocratici per rendere ufficiale il tutto. La città di Como si prepara ad accogliere uno dei colpi più importanti di questa sessione di mercato, un innesto che testimonia le grandi ambizioni della società neopromossa in Serie A. La firma di Morata è ormai imminente e rappresenta un tassello fondamentale per la nuova stagione del club.

