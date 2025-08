Calciomercato Milan, ultim’ora Morata: siamo ad un passo dell’ufficialità. Sta succedendo proprio in questi minuti. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan e il Galatasaray sono a un passo dal raggiungere un accordo per interrompere anticipatamente il prestito di Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo, che avrebbe dovuto rimanere in Turchia almeno fino a gennaio 2026, potrebbe dunque fare ritorno a Milano prima del previsto.

Le prime fasi della trattativa avevano visto una certa resistenza da parte della società turca, che non voleva privarsi del suo attaccante. Tuttavia, dopo una serie di colloqui e negoziazioni, l’intesa tra i due club sembra essere finalmente vicina. L’accordo rappresenterebbe una svolta importante per il Milan, che si ritroverebbe con un’opzione in più per il reparto offensivo in un momento cruciale della stagione.

La decisione di riportare Morata a casa rispecchia la volontà del Milan di avere a disposizione un attaccante di esperienza e di alto livello, capace di fare la differenza in campionato e in Europa. La sua capacità di segnare gol pesanti e la sua duttilità tattica lo rendono un profilo molto interessante per il progetto tecnico rossonero.

L’interruzione anticipata del prestito rappresenta una vittoria per il Milan, che ha saputo convincere il Galatasaray a cedere il giocatore nonostante i vincoli contrattuali. L’ufficialità dell’accordo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, permettendo a Morata di andare al Como.