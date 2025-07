Calciomercato Milan, caos Morata! Pesante mossa dello spagnolo e Galatasaray spiazzato: Tare in attesa

Calciomercato Milan, continua il caos intorno al futuro di Morata: lo spagnolo diserta la ripresa degli allenamenti col Galatasaray

Una nuova bufera si abbatte sul calciomercato e, in particolare, sul futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, acquistato dal calciomercato Milannell’estate del 2024 e poi girato in prestito oneroso al Galatasaray a febbraio 2025, è al centro di una intricata vicenda che sta tenendo col fiato sospeso i tifosi e gli addetti ai lavori. La notizia, riportata in esclusiva dal noto giornalista Yago Sabuncuoglu, è di quelle che fanno rumore: Morata non si è presentato all’allenamento odierno del Galatasaray e, quel che è peggio, non ha fatto ritorno dalla Spagna, dove si trovava per un permesso.

Questa assenza ingiustificata è un chiaro segnale delle sue intenzioni. Morata, infatti, vuole che venga accettata l’offerta del Como, club neopromosso in Serie A e guidato in panchina da un’altra vecchia conoscenza del calcio spagnolo, Cesc Fabregas. L’attaccante spagnolo sembra determinato a fare ritorno in Italia, ma non con la maglia rossonera.

Il braccio di ferro tra Galatasaray e Milan

Il nodo cruciale della vicenda è il costo del cartellino di Morata. Il Galatasaray, che lo ha acquisito in prestito oneroso per 6 milioni di euro fino a gennaio 2026, con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro (che diventerebbero 9 in caso di prolungamento gratuito del prestito fino a giugno 2026), non ha intenzione di cederlo a cuor leggero. Il club turco ha richiesto una cifra di 6 milioni di euro per consentire a Morata di liberarsi anticipatamente dal prestito, una somma che rispecchia l’investimento fatto pochi mesi fa.

Da parte sua, il Milan, detentore del cartellino del giocatore, si trova in una posizione complessa. Non può trattare direttamente con il Como per Morata, ma deve trovare un accordo con il Galatasaray per la risoluzione anticipata del prestito. Le prime offerte rossonere, si parla di circa 4 milioni di euro per la risoluzione, sarebbero state giudicate insufficienti dal club turco, che continua a considerare Morata un elemento importante per la prossima stagione, nonostante il recente acquisto di Victor Osimhen.

Le mosse del Como e il ruolo di Tare e Allegri

Il Como è estremamente interessato a Morata e sarebbe pronto a fare un investimento significativo per riportare l’attaccante in Serie A. La volontà del giocatore di vestire la maglia lariana è un fattore determinante, ma la trattativa si è arenata proprio sulle richieste del Galatasaray.

In questo intricato scenario, il Milan deve muoversi con cautela e decisione. Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, dovrà dimostrare tutta la sua abilità negoziale per sbloccare la situazione. Tare, noto per la sua fermezza e capacità di chiudere affari complessi ai tempi della Lazio, si trova di fronte alla sua prima vera sfida sul mercato rossonero. Sarà fondamentale trovare una quadra che soddisfi tutte le parti, specialmente considerando che il Milan ha Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, e Allegri, come noto, predilige avere a disposizione una squadra con elementi motivati e concentrati.