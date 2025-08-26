Calciomercato Milan, conferme su Lukebakio! Moncada in pressing e valutazioni in corso: tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, arrivano conferme sull’interesse dei rossoneri per Lukebakio: Moncada alza il pressing e valutazioni in corso

Nell’affascinante e frenetico mondo del calciomercato, le sinergie tra i dirigenti e gli agenti sono spesso la chiave per sbloccare trattative complesse. E proprio da un rapporto eccellente emerge un nome nuovo per il calciomercato Milan: quello dell’attaccante belga Dodi Lukebakio. A rivelarlo è il giornalista Alessandro Jacobone, in un tweet che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri.

Moncada e la sua visione per il Milan

La notizia, riportata in esclusiva da Alessandro Jacobone, mette in luce il lavoro instancabile di Geoffrey Moncada, il Direttore Tecnico del Milan, una figura sempre più centrale nelle strategie del club di Via Aldo Rossi. Nonostante il ruolo di Direttore Sportivo sia stato affidato a Iglo Tare e quello di allenatore a Massimiliano Allegri, è evidente che Moncada mantenga una grande autonomia nella sua attività di scouting e di tessitore di relazioni. La sua presenza sugli spalti per osservare da vicino Lukebakio non è passata inosservata, confermando l’interesse concreto dei rossoneri per il giocatore. Il forte feeling con il potente procuratore Fali Ramadani ha aperto una corsia preferenziale che il Milan intende sfruttare per portare a termine l’operazione. Questo asse Moncada-Ramadani potrebbe rivelarsi un fattore determinante nelle prossime settimane, creando le condizioni ideali per una trattativa proficua.

Lukebakio: un profilo che convince la dirigenza

Lukebakio, ala offensiva del Siviglia, incarna perfettamente il tipo di profilo che il Milan sta cercando per rinforzare il proprio attacco. Con la sua velocità, la sua duttilità e la capacità di giocare su entrambe le fasce, il belga rappresenta un’opzione interessante per il nuovo assetto tattico di Massimiliano Allegri. La sua candidatura è già stata preparata da Moncada per essere presentata ai “piani alti” di Casa Milan, dove verrà analizzata con attenzione insieme al Direttore Sportivo Igli Tare. La decisione finale spetterà alla dirigenza, ma il fatto che Moncada abbia deciso di investire tempo e risorse in questa idea è già un segnale molto forte. Le valutazioni verranno fatte in base a diversi fattori, tra cui il costo del cartellino, l’ingaggio del giocatore e la sua aderenza al progetto tecnico del club.

Il calciomercato rossonero: tra idee e concretezza

Il calciomercato del Milan si preannuncia intenso e ricco di sviluppi. La notizia su Lukebakio è l’ennesima dimostrazione di come la squadra rossonera stia cercando di muoversi con intelligenza e prospettiva, individuando talenti con potenziale e lavorando sulle sinergie tra le figure chiave. Il lavoro di scouting di Moncada è un elemento cruciale, ma la sua collaborazione con Tare sarà fondamentale per trasformare le idee in concretezza. I