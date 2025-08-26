Calciomercato Milan, Moncada in Spagna ma quel profilo non è nel mirino! Non ci sono più dubbi

Calciomercato Milan, confermata la presenza in Spagna di Moncada ma piovono smentite sul nome di Juanlu Sanchez

Il calciomercato è un’arena di voci, indiscrezioni e smentite. Un giorno un giocatore è a un passo da una squadra, quello dopo la trattativa salta o, come in questo caso, non è mai iniziata. Il giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, ha voluto fare chiarezza su una delle ultime suggestioni che ha circolato negli ambienti rossoneri: l’interesse del calciomercato Milan per il giovane terzino del Siviglia, Juanlu Sánchez.

Secondo quanto riportato da Moretto, non ci sono stati contatti tra il club rossonero e l’entourage del giocatore spagnolo. La situazione, dunque, è ferma e le voci che hanno accostato Juanlu Sánchez al Milan sono da considerarsi infondate. Un’informazione che smentisce le speculazioni delle ultime ore e che traccia un quadro più preciso sulle strategie di mercato del Diavolo.

Il nuovo Milan di Allegri e Tare

Questo periodo è cruciale per la costruzione del nuovo Milan. Dopo la fine della scorsa stagione, la dirigenza ha deciso di dare una scossa. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, sta lavorando incessantemente per plasmare una squadra che sia in grado di competere su più fronti, seguendo le direttive del neo-allenatore, Massimiliano Allegri. L’arrivo di Allegri ha ridisegnato i piani tattici e le priorità in entrata, con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio europeo.

La ricerca di un terzino destro è una delle priorità, ma a quanto pare Juanlu Sánchez non rientra nei piani della nuova coppia di dirigenti. Nonostante le sue ottime qualità e la giovane età (classe 2003), il giocatore del Siviglia non sembra essere il profilo ideale individuato da Tare e Allegri. Il Milan, infatti, è alla ricerca di un giocatore che non solo possa crescere, ma che sia anche pronto a dare un contributo immediato e a offrire alternative di livello al titolare. Le indiscrezioni che hanno legato il nome di Sánchez al Milan sono quindi state smentite da una fonte autorevole come Moretto.

I prossimi obiettivi di mercato del Milan

Mentre la pista Juanlu Sánchez si raffredda, il Milan continua a sondare il terreno per altri profili. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, sta lavorando su una rosa di nomi che possano rinforzare la difesa, il centrocampo e l’attacco. La filosofia del club rimane quella di puntare su giovani talenti, senza però tralasciare l’esperienza. L’obiettivo è quello di costruire una squadra equilibrata, competitiva e con un mix di gioventù e maturità, in linea con le richieste di Massimiliano Allegri.

La smentita di Matteo Moretto su Juanlu Sánchez è un segnale chiaro: non tutte le voci che circolano sono veritiere e il Milan si muove con grande attenzione e riservatezza. I tifosi rossoneri attendono con ansia i prossimi colpi di mercato, che dovranno dare il via a una stagione ricca di successi. La strategia del club è ben definita e i prossimi giorni saranno decisivi per capire quali saranno i prossimi acquisti che andranno a rinforzare la squadra.