Calciomercato Milan, caccia al gol: chi sarà il nuovo attaccante per Allegri? Moncada guarda in Bundesliga

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano la caccia all’attaccante alternativo a Santiago Gimenez: spunta Demirovic

Il calciomercato Milan si prepara a un’estate di mercato intensa, con un occhio di riguardo al reparto offensivo. Con un budget stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro per rinforzare l’attacco, il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri sono al lavoro per individuare il profilo giusto che possa garantire gol e peso specifico alla manovra rossonera. La necessità è chiara: trovare un giocatore in grado di fare la differenza e supportare il progetto tecnico di Allegri.

Demirovic: Un Nome Caldo per l’Attacco del Milan

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, come riportato da TMW, c’è quello di Ermedin Demirovic. L’attaccante bosniaco dello Stoccarda, classe 1997 (quindi 27 anni), ha vissuto una stagione eccezionale in Bundesliga, mettendo a segno ben 15 gol in 34 partite. Un rendimento che lo ha portato prepotentemente sotto i riflettori dei grandi club europei, tra cui appunto il Milan. Le sue caratteristiche, che uniscono fisicità, senso del gol e capacità di giocare per la squadra, lo rendono un profilo interessante per le idee di Allegri. L’investimento per Demirovic rientrerebbe perfettamente nel budget stanziato, rendendolo una delle opzioni più concrete al momento. La sua età, inoltre, lo posiziona in una fase di piena maturazione, garantendo un rendimento immediato e un potenziale di rivendita futuro.

Le Alternative e la Strategia di Tare e Allegri

Tuttavia, il mercato è lungo e le alternative non mancano. Tare, noto per la sua abilità nello scovare talenti e concludere affari vantaggiosi, sta sicuramente valutando anche altri profili. L’obiettivo è trovare un attaccante che si integri al meglio con i principi di gioco di Allegri, che predilige spesso un centravanti in grado di fare reparto da solo, ma anche di dialogare con gli esterni e i centrocampisti. Si cercherà un giocatore che possa non solo finalizzare, ma anche partecipare attivamente alla costruzione del gioco, creando spazi e fornendo assist ai compagni.

Il Milan ha bisogno di gol, ma anche di un attaccante che possa essere un punto di riferimento in area di rigore, un leader tecnico e morale. L’esperienza di Allegri in panchina e la visione di Tare sul mercato saranno fondamentali per scegliere l’uomo giusto. Non è da escludere che, oltre a Demirovic, vengano valutati profili anche da campionati meno blasonati ma con un alto potenziale, una strategia spesso adottata da Tare in passato. La dirigenza rossonera sa che l’acquisto di un nuovo attaccante è un passo cruciale per la prossima stagione, soprattutto in vista degli obiettivi di campionato e delle competizioni europee. La ricerca è appena iniziata, ma l’obiettivo è chiaro: portare a Milano il bomber che farà sognare i tifosi rossoneri.