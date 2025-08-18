Calciomercato Milan, non tramonta la pista Mitrovic! Occasione low cost, l’ultimo aggiornamento può favorire il Diavolo

Calciomercato Milan, per il colpo in attacco non tramonta la pista che porta a Mitrovic dell’Al Hilal: può arrivare a parametro zero

Il nome in cima alla lista di Igli Tare per l’attacco rossonero è Rasmus Hojlund. Il giovane danese, attualmente al Manchester United, ha visto aumentare la concorrenza nel suo reparto e una sua partenza, seppur in prestito con diritto di riscatto, non è da escludere. Tuttavia, persistono delle perplessità da parte del giocatore riguardo un addio al suo attuale club. Qualora queste incertezze dovessero protrarsi, il Milan è pronto a virare su altri obiettivi.

Tra le alternative di spessore, spicca sempre il nome di Dusan Vlahovic, la cui partenza dalla Juventus sembra ormai imminente. Non solo Vlahovic, ma anche Breel Embolo del Monaco e Nicolas Jackson del Chelsea sono profili attentamente monitorati dal Milan, entrambi considerati in uscita dai rispettivi club. La ricerca di un attaccante è prioritaria per Allegri, che desidera avere a disposizione un ventaglio di scelte ampio e di qualità nel reparto offensivo.

L’opzione Mitrovic: esperienza e costo zero per il Milan

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, un nome che sta prendendo quota nelle ultime ore è quello di Aleksandar Mitrovic. Il centravanti serbo si sta svincolando dall’Al-Hilal e rappresenterebbe una ghiottissima opportunità a costo zero sul mercato. Questa mossa potrebbe consentire al calciomercato Milan di investire la restante parte del tesoretto a disposizione per il mercato in altri reparti, in particolare la difesa, un’area che il club intende rinforzare ulteriormente.

Mitrovic rappresenterebbe una scelta diversa rispetto ai profili più giovani e promettenti finora seguiti. Si tratterebbe di un giocatore decisamente più esperto, una sorta di “usato sicuro” che garantirebbe un apporto immediato e una conoscenza approfondita del calcio ad alto livello. La sua fisicità e la sua capacità realizzativa potrebbero essere un valido complemento per l’attacco rossonero, offrendo ad Allegri un’opzione tattica differente.

La strategia di Tare e Allegri: equilibrio tra gioventù ed esperienza

La strategia del nuovo DS Igli Tare, in stretta collaborazione con il tecnico Massimiliano Allegri, sembra mirare a un equilibrio tra l’inserimento di giovani talenti con ampi margini di crescita e l’acquisizione di giocatori esperti in grado di contribuire fin da subito. La ricerca dell’attaccante è emblematica di questa filosofia, con l’interesse per profili come Hojlund e Vlahovic che si affianca all’opportunità Mitrovic.

Il Milan è consapevole che per competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa, è necessario avere una rosa profonda e versatile. L’imminente inizio di stagione contro il Bari in Coppa Italia è solo il primo passo, ma il mercato continuerà a essere un elemento chiave per definire le ambizioni rossonere.

Fonte: Calciomercato.it