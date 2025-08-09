Calciomercato Milan, parte la missione londinese di Tare! Tre obiettivi nel mirino, nomi e tutti i dettagli

Calciomercato Milan, Igli Tare sarà oggi e domani in Inghilterra: sul piatto Hojlund, Musah e Thiaw. Ore molto calde

Igli Tare, il neo direttore sportivo del Milan, è atterrato in Inghilterra per un’intensa serie di incontri di mercato che promettono di infiammare le prossime settimane. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la rosa rossonera in vista della nuova stagione, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La notizia, diffusa dal giornalista Nicolò Schira, ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi e le speculazioni tra gli addetti ai lavori.

Il focus principale del viaggio di Tare è l’incontro con il Newcastle per discutere di Malick Thiaw. Il difensore centrale, attualmente al Milan, è finito nel mirino del Newcastle United, che sta spingendo con forza per assicurarsi le sue prestazioni. Sebbene Thiaw sia un elemento importante per la difesa rossonera, l’interesse dei Magpies potrebbe portare a una trattativa complessa. Per il calciomercato Milan, cedere il difensore significherebbe incassare una cifra significativa da reinvestire, ma al contempo si aprirebbe un vuoto al centro della difesa che Tare dovrebbe prontamente colmare. La decisione dipenderà molto dalla valutazione economica e dalla volontà del giocatore.

Ma il viaggio di Tare non si limita a Thiaw. Il direttore sportivo rossonero ha in agenda anche colloqui cruciali con il Manchester United per Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, reduce da una stagione di alti e bassi con i Red Devils, potrebbe essere l’innesto giusto per il reparto offensivo del Milan, desideroso di trovare un attaccante giovane, potente e con ampi margini di crescita. Hojlund rappresenterebbe un investimento importante, ma la sua età e il suo potenziale si allineano perfettamente con la filosofia di costruzione della squadra voluta dalla dirigenza e da Allegri. L’incontro con il Manchester United sarà fondamentale per capire la fattibilità dell’operazione e le richieste economiche del club inglese.

Infine, Tare incontrerà i rappresentanti del Nottingham Forest per discutere di Yunus Musah. Il centrocampista americano, che il Nottingham Forest desidera fortemente, è un profilo che interessa al Milan per rinforzare la mediana. La sua dinamicità, la sua capacità di recuperare palloni e la sua visione di gioco lo renderebbero un elemento prezioso per la squadra di Allegri. Il Milan sta cercando rinforzi a centrocampo per aumentare la qualità e la quantità a disposizione dell’allenatore, e Musah rientra perfettamente in questo identikit. L’esito di questo incontro determinerà se il Milan affonderà il colpo per il talentuoso giocatore.

Il Milan, sotto la nuova gestione di Igli Tare e con Massimiliano Allegri in panchina, sembra voler imprimere un’accelerazione decisa al proprio mercato. Questi incontri in Inghilterra sono la dimostrazione di una volontà forte di costruire una squadra competitiva, capace di lottare su più fronti. Le prossime ore e giorni saranno cruciali per capire come si evolveranno queste trattative e quali rinforzi arriveranno a Milanello. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, in attesa di novità che possano far sognare in grande per la prossima stagione.