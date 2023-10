Miranda-Milan, la pista si infiamma: i rossoneri pronti all’affondo decisivo già a gennaio. Le cifre sul piatto

Miranda-Milan, la pista per arrivare al terzino sinistro si infiamma: pronta l’offerta per portarlo a Milanello già a gennaio

Il calciomercato Milan è pronto a regalare a Stefano Pioli un nuovo terzino sinistro. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri hanno rotto gli indugi e hanno deciso di accelerare con il Betis Siviglia per Juan Miranda, classe 2000 in scadenza di contratto al termine della stagione.

Per evitare aste e corse al rialzo Furlani è pronto a mettere sul piatto 4-5 milioni di euro per prelevarlo già a gennaio. Col calciatore c’è già un accordo di massima.