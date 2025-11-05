Calciomercato
Calciomercato Milan, l’affare Morata genera minusvalenza. L’acquisto estivo registrato a 17 milioni e caricato interamente sul bilancio 2024/25
Calciomercato Milan, importante dettaglio sull’operazione Morata: minusvalenza generata e caricata a bilancio. I numeri
L’acquisto di Álvaro Morata nel corso dell’estate 2024 dall’Atletico Madrid si è rivelato un’operazione «a perdere» dal punto di vista contabile per il calciomercato Milan.
L’operazione, costata 17.184.211€ come emerso dai documenti di bilancio, viene infatti registrata sull’esercizio 2024/25 come una minusvalenza. Per alleggerire l’esercizio 2025/26, il costo è stato «interamente caricato su quello chiuso lo scorso 30 giugno».
Dalla lettura dei documenti ufficiali, inoltre, è emersa una discrepanza tra la cifra comunicata ai media (13 milioni, pari alla clausola risolutoria) e quella iscritta a bilancio, superiore per oltre 4 milioni.
Gli effetti economici positivi della successiva cessione a titolo definitivo di Morata al Como saranno visibili solamente sugli esercizi di bilancio dei prossimi anni, una volta che l’attaccante ha lasciato definitivamente Milano.