Calciomercato Milan, l'affare Morata genera minusvalenza. L'acquisto estivo registrato a 17 milioni e caricato interamente sul bilancio 2024/25

Mercato Milan, retroscena Jashari: il centrocampista svizzero era stato vicinissimo ad un altro top club italiano prima dell'arrivo in rossonero

Calciomercato Milan, Reijnders da urlo! Plusvalenza da sogno a bilancio, questi i dettagli finali della trattativa col Manchester City

Suso, incredibile dettaglio emerso dal bilancio! Lo spagnolo fa ancora guadagnare il Milan. Il dato non mente

Calciomercato Milan, svelati i costi ufficiali dell'annata 2024/2025: Fofana l'acquisto più caro. Tutti i dettagli del bilancio

Calciomercato Milan, l'affare Morata genera minusvalenza. L'acquisto estivo registrato a 17 milioni e caricato interamente sul bilancio 2024/25

1 minuto ago

Morata

Calciomercato Milan, importante dettaglio sull’operazione Morata: minusvalenza generata e caricata a bilancio. I numeri

L’acquisto di Álvaro Morata nel corso dell’estate 2024 dall’Atletico Madrid si è rivelato un’operazione «a perdere» dal punto di vista contabile per il calciomercato Milan.

L’operazione, costata 17.184.211€ come emerso dai documenti di bilancio, viene infatti registrata sull’esercizio 2024/25 come una minusvalenza. Per alleggerire l’esercizio 2025/26, il costo è stato «interamente caricato su quello chiuso lo scorso 30 giugno».

Dalla lettura dei documenti ufficiali, inoltre, è emersa una discrepanza tra la cifra comunicata ai media (13 milioni, pari alla clausola risolutoria) e quella iscritta a bilancio, superiore per oltre 4 milioni.

Gli effetti economici positivi della successiva cessione a titolo definitivo di Morata al Como saranno visibili solamente sugli esercizi di bilancio dei prossimi anni, una volta che l’attaccante ha lasciato definitivamente Milano.

