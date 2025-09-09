Calciomercato Milan, suggestione Milinkovic-Savic! Tare avvia i contatti, può arrivare a Milanello a queste condizioni

Calciomercato Milan, clamorosa suggestione Milinkovic-Savic: Tare avvia i contatti e prepara il colpo a parametro zero

Il mercato del calcio, un’entità in perenne movimento anche lontano dalle sessioni ufficiali, sembra pronto a regalare un’incredibile sorpresa. Nonostante l’ultima finestra estiva si sia conclusa da tempo, il lavoro delle dirigenze continua senza sosta, e l’attenzione di molti club di Serie A si sta spostando verso l’Arabia Saudita. La Saudi Pro League, che ha attirato l’attenzione globale con investimenti faraonici e l’ingaggio di numerose stelle del calcio europeo, potrebbe non essere la destinazione finale per tutti i suoi nuovi acquisti. Un trend di ritorno sembra profilarsi all’orizzonte, e il calciomercato Milan è in prima linea per approfittarne.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la più grande occasione di mercato riguarda un nome che ha infiammato la Serie A per anni: Sergej Milinkovic-Savic. L’ex “Sergente” della Lazio, che ha lasciato l’Italia per un’esperienza in Arabia, potrebbe fare un ritorno sensazionale a parametro zero. Questa mossa sarebbe un vero e proprio colpo da novanta per il calciomercato Milan.

L’operazione è caldeggiata da due figure chiave della nuova dirigenza rossonera: il direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La loro sinergia potrebbe rivelarsi decisiva per riportare il centrocampista serbo in Italia. Igli Tare, che ha una conoscenza profonda e di lunga data di Milinkovic-Savic, fu l’uomo che lo portò alla Lazio nel 2015 dal Genk. Conosce il suo talento e la sua esperienza internazionale come pochi altri, e sarebbe entusiasta di vederlo giocare con la maglia rossonera.

Non meno importante è il ruolo di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico del Milan ha sempre manifestato una grande ammirazione per il giocatore. Già durante la sua precedente esperienza alla Juventus, Allegri aveva insistentemente richiesto il suo acquisto, riconoscendo in lui le caratteristiche tecniche e fisiche perfette per il suo centrocampo. Un giocatore capace di unire qualità, quantità e un senso del gol innato, Milinkovic-Savic sarebbe l’innesto ideale per dare equilibrio e forza alla mediana rossonera.

Il possibile ritorno di Milinkovic-Savic non è l’unica opportunità che il Milan sta valutando. Un altro nome allettante, con il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, è quello di Franck Kessie. Anche l’ex rossonero, che ha contribuito alla vittoria del 19° scudetto, potrebbe tornare a San Siro. La possibilità di assicurarsi due giocatori di tale calibro a costo zero è un’opportunità che il Milan non può e non vuole lasciarsi sfuggire.

L’Arabia Saudita, dunque, potrebbe non essere la destinazione finale per questi campioni, ma solo una parentesi dorata prima di un glorioso ritorno in Serie A. Le dinamiche del mercato si stanno evolvendo, e il Milan, con la sua nuova e ambiziosa dirigenza, sembra pronto a cogliere al volo le occasioni migliori per tornare ai vertici del calcio italiano.