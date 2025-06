Condividi via email

Calciomercato Milan, Gianluca Di Marzio conferma il colpo in entrata: mancano solamente le firme. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a guardare al futuro e, dopo aver sondato il terreno per diversi giovani talenti, ha messo a segno un colpo importante per il settore giovanile. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero ha chiuso per l’acquisizione di Yanis Messaoudi, difensore classe 2009 proveniente dal Racing Club de France.

Questa operazione conferma la strategia del Milan di investire sui profili più promettenti a livello internazionale, con l’obiettivo di costruire le basi per la squadra del futuro. Messaoudi, nonostante la giovanissima età, ha già attirato l’attenzione degli scout per le sue qualità difensive e la sua visione di gioco. Viene descritto come un centrale elegante, pulito negli interventi e dotato di un buon tempismo, oltre a una notevole capacità di costruzione dal basso, caratteristiche che lo rendono un prospetto molto interessante.

La chiusura di questo affare sottolinea l’efficacia del lavoro svolto dall’area scouting del Milan, sempre alla ricerca di “perle” nei settori giovanili europei. L’acquisizione di Messaoudi, seppur per le giovanili, rappresenta un segnale chiaro delle intenzioni del club di non lasciare nulla al caso nella costruzione del proprio domani calcistico.

Il giovane difensore francese si unirà dunque alla cantera rossonera, dove avrà la possibilità di crescere e svilupparsi sotto l’attenta guida degli allenatori del Milan. L’obiettivo è quello di farlo ambientare al meglio e fornirgli tutti gli strumenti necessari per esprimere appieno il suo potenziale, con la speranza che un giorno possa calcare il prato di San Siro con la maglia della prima squadra.