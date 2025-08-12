Calciomercato Milan, Ordine e la sua sensazione: «Penso che queste saranno le prossime mosse in difesa»

Calciomercato Milan, Ordine analizza i movimenti dei rossoneri soprattutto dopo l’arrivo di De Winter in difesa

Il calciomercato del Milan continua a tenere banco e le mosse del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri sono oggetto di dibattito tra addetti ai lavori e opinionisti. A esprimere il suo parere, con una visione piuttosto critica, è stato Franco Ordine ai microfoni di Radio Sportiva. L’analisi del giornalista si è concentrata in particolare sulla difesa e sulle scelte del club rossonero, che hanno portato alla cessione di Malick Thiaw e all’arrivo del giovane Koni De Winter.

Le parole di Ordine non lasciano spazio a interpretazioni e mettono in dubbio la strategia rossonera in difesa. “Secondo me questo non aggiunge, magari toglie qualcosa alla difesa del Milan e da questo punto di vista, andati via Emerson e Theo qualcosa perde,” ha dichiarato, sottolineando una perdita di qualità nel reparto. L’ex difensore brasiliano Emerson Royal e il francese Theo Hernandez non fanno più parte del progetto e, secondo Ordine, il loro addio, unito all’arrivo di De Winter, potrebbe creare un punto interrogativo sul rendimento della difesa nella prossima stagione. “Dal punto di vista difensivo c’è un punto interrogativo sul rendimento della prossima stagione,” ha ribadito, sollevando un dubbio che i tifosi sperano non si concretizzi.

Secondo Ordine, le mosse del Milan in difesa sono terminate. “Ho l’impressione che non aggiungeranno altri difensori. Quello che devono aggiungere adesso è un altro attaccante,” ha affermato il giornalista, spostando l’attenzione sul reparto offensivo. Per lui, la priorità assoluta del club è l’acquisto di un nuovo attaccante, un profilo che possa affiancare Santiago Giménez e garantire un alto numero di gol. Un’operazione, quella per la punta, che è stata al centro delle attenzioni di Tare nelle ultime settimane, con i nomi di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic in cima alla lista dei desideri.

Ordine ha concluso la sua analisi parlando delle possibili ulteriori cessioni. “A meno di altri movimenti come le cessioni di Bennacer e Adli, che sono in sovrannumero, poi non mi pare che ci sia molto altro,” ha detto, confermando le voci che vedono i due centrocampisti in uscita da Milanello. La partenza di questi giocatori, seppur complessa, potrebbe generare il tesoretto necessario per chiudere l’acquisto dell’attaccante. La visione di Franco Ordine è chiara: la difesa del Milan ha perso qualità, il mercato deve ora concentrarsi sull’attacco e le uscite di Bennacer e Adli sono fondamentali per finanziare i prossimi colpi. Una posizione che certamente farà discutere, ma che evidenzia le criticità che la nuova dirigenza rossonera dovrà affrontare.