Calciomercato Milan, l’attaccante lo porta Mendes? Contatti in corso e possibilità concreta

Calciomercato Milan, Jorge Mendes ha proposto a Igli Tare il profilo di Goncalo Ramos: contatti in corso per la punta del PSG

Il Milan è attivissimo sul fronte calciomercato, con il nuovo Direttore Sportivo Igili Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri al lavoro per plasmare la squadra in vista della prossima stagione. Tanti i nomi altisonanti accostati ai rossoneri, profili di alto livello ma anche di alto costo, che potrebbero infiammare la campagna acquisti estiva. L’obiettivo primario sembra essere il reparto offensivo, con la ricerca di un centravanti in grado di fare la differenza.

Tra i candidati per l’attacco rossonero figurano Jackson del Chelsea e Matetadel Crystal Palace. Non mancano poi opzioni come Victor Boniface, attaccante nigeriano in forza al Bayer Leverkusen, e Breel Embolo, anche se quest’ultimo sembra essere più indietro nelle gerarchie del club di Via Aldo Rossi. Un nome che ha fatto molto discutere è quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente alla Juventus, è apprezzatissimo da Allegri, che lo ha già avuto alle sue dipendenze. Il suo approdo a Milanellodipenderebbe però da una serie di incastri legati sia allo stipendio del giocatore che al costo del cartellino. Nonostante le oggettive difficoltà economiche, in casa rossonera sembra esserci un cauto ottimismo su questa possibilità, suggerendo che le trattative potrebbero essere più avanzate di quanto si pensi.

Tuttavia, un nuovo profilo di alto livello è emerso con forza negli ultimi giorni, posizionandosi addirittura in cima alla lista dei desideri del club meneghino. Si tratta di Gonçalo Ramos, centravanti portoghese attualmente al Paris Saint-Germain, come riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri. Ramos, considerato una vera e propria riserva di lusso nella capitale francese, viene visto come un ottimo innesto da regalare ad Allegri, un giocatore in grado di garantire un contributo significativo in termini di gol e prestazioni.

Il budget a disposizione di Tare per questo tipo di operazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante ma che potrebbe non bastare per un attaccante del calibro di Ramos. È qui che entra in gioco una figura chiave: Jorge Mendes. Il noto agente portoghese, con cui il Milan è già in contatto per altre trattative, come quella relativa a Pervis Estupiñán, terzino sinistro del Brighton, potrebbe giocare un ruolo decisivo. Mendes potrebbe infatti tentare una “combo”, cercando di portare in rossonero non uno, ma due dei suoi assistiti, facilitando l’operazione per Ramos. I rapporti tra Mendes e Tare, visti gli affari passati, sono ottimi, così come quelli con il resto della dirigenza rossonera, nonostante le mancate riconferme di Sergio Conceição e João Félix (altri suoi assistiti) in passato. Questa solida relazione potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per il calciomercato Milan nel concludere l’affare.

L’interesse per Gonçalo Ramos evidenzia la volontà del Milan di investire su giovani talenti con un potenziale ancora inespresso, ma già con esperienza a livello internazionale. La sua situazione al PSG, dove non è un titolare inamovibile, potrebbe spingerlo a cercare maggiore spazio e un ruolo da protagonista, che il Milan sarebbe pronto a offrirgli sotto la guida di Massimiliano Allegri. La possibile sinergia con Jorge Mendes rende questa pista estremamente concreta e da monitorare attentamente nelle prossime settimane.

Fonte: Calciomercato.it