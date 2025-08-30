Calciomercato Milan, le parole di Marchetti su Rabiot stravolgono completamente la situazione! Scenario inaspettato

Calciomercato Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione Rabiot: le ultime

La ricerca di rinforzi per il centrocampo del Milan rimane una priorità per la dirigenza rossonera, e un nome che continua a circolare con insistenza è quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, è un profilo che piace molto al nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato con successo alla Juventus. La possibilità di un suo trasferimento a Milano è concreta, anche se la trattativa si presenta complessa e ricca di sfumature.

La Situazione di Rabiot e il Marsiglia

Il rapporto tra Rabiot e l’Olympique Marsiglia è tutt’altro che idilliaco. La situazione è diventata particolarmente tesa a causa di un’incomprensione che ha coinvolto sia il giocatore che la sua influente madre e agente, Véronique Rabiot. Sebbene il calciatore abbia già chiesto scusa ai suoi compagni di squadra, il club francese richiede delle scuse formali anche da parte della madre, una richiesta che finora non è stata soddisfatta. Questa situazione delicata potrebbe giocare a favore del calciomercato Milan, che potrebbe sfruttare la rottura per intavolare una trattativa più agevole, anche se le prime richieste economiche sono decisamente elevate.

Le Difficoltà della Trattativa

Come riportato da Luca Marchetti, noto esperto di mercato, nel corso di un’intervista a Sky Sport 24, “Secondo quello che abbiamo capito il Milan vorrebbe provare a convincere Rabiot: i primi approcci non sono stati facilissimi. Richiesta del Marsiglia è fissa, 15 milioni di euro. Le prime richieste del giocatore sono alte ed elevate. Nel frattempo non c’è stato il chiarimento formale che il Marsiglia chiede a Rabiot e alla mamma: il giocatore ha chiesto scusa allo spogliatoio ma il club vuole le scuse formali della mamma”. Questo virgolettato sintetizza perfettamente le difficoltà che il Milan si trova ad affrontare. Oltre alla richiesta economica del Marsiglia, che seppur fissa è comunque significativa, le richieste di ingaggio del calciatore rappresentano un ostacolo non indifferente.

La Strategia del Milan e il Ruolo di Allegri e Tare

Il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, sta lavorando a stretto contatto con Massimiliano Allegri per definire la strategia da adottare. La volontà del tecnico di avere Rabiot a Milano è forte, e il Milan sa che il centrocampista francese, con la sua esperienza e le sue qualità, sarebbe un rinforzo di altissimo livello per il reparto mediano. Allegri conosce bene Rabiot e le sue potenzialità, e sa che potrebbe essere l’elemento chiave per dare maggiore fisicità e qualità al centrocampo. Il Milan cercherà di trovare una formula che possa convincere tutte le parti in causa, magari inserendo delle contropartite tecniche o proponendo un ingaggio spalmato su più stagioni per ammortizzare le elevate richieste iniziali. La trattativa è lunga e tortuosa, ma il Milan non ha intenzione di mollare la presa.