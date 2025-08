Calciomercato Milan, Marchetti spiega: «Trattativa in dirittura d’arrivo, ecco cosa sta facendo la differenza»

Calciomercato Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa Jashari con il Brugge: le parole

La trattativa che potrebbe portare Alban Jashari al Milan sta vivendo ore cruciali, con un avvicinamento significativo tra il talentuoso centrocampista e i colori rossoneri. A confermarlo è Luca Marchetti, stimato esperto di mercato di Sky, le cui parole dipingono un quadro di ottimismo crescente per i tifosi milanisti. Sembra che la perseveranza del Milan e la ferma volontà del giocatore stiano per avere la meglio su un Brugge inizialmente irremovibile.

Secondo quanto riportato da Marchetti, la situazione è ora “bene indirizzata”, una notizia di fondamentale importanza per la società di Via Aldo Rossi. Il Brugge, conscio del grande interesse e delle offerte economicamente vantaggiose provenienti dall’Inghilterra, aveva fissato una valutazione altissima per Jashari, arrivando a chiedere ben 40 milioni di euro. L’intento del club belga era chiaramente quello di capitalizzare al massimo sulla cessione del suo gioiello, aspettandosi che il Milan si adeguasse a tali cifre.

Ma è qui che entra in gioco un fattore determinante: la volontà inequivocabile di Jashari. Il giovane centrocampista, infatti, si è rivelato un “alleato del Milan” in questa lunga e complessa trattativa. Nonostante le pressioni e le offerte allettanti da altri club, Jashari ha “tenuto duro”, manifestando in modo categorico la sua unica destinazione preferita: “Voglio andare al Milan”. Questa fermezza ha innescato un vero e proprio braccio di ferro tra i due club, con il Milan che, in questo momento, si sente “più fiducioso di vincere”.

L’intervento del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, è stato cruciale nel mantenere viva la negoziazione e nel rafforzare il dialogo con l’entourage del giocatore. La sua esperienza e la sua visione strategica stanno giocando un ruolo fondamentale nel superare gli ultimi ostacoli. Allo stesso modo, l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha indubbiamente esercitato un fascino aggiuntivo su Jashari, che vedrebbe nel Milan di Allegri il contesto ideale per la sua crescita e il suo sviluppo calcistico.

Le parole di Marchetti, dunque, tracciano un percorso molto più semplice rispetto alla settimana precedente: “Diciamo che la strada rispetto alla settimana scorsa è più in discesa, decisamente più in discesa”. Questo significa che le distanze economiche si sono probabilmente ridotte, e che il Brugge sta iniziando a cedere di fronte alla determinazione del giocatore e alla perseveranza della dirigenza rossonera.

Per il calciomercato Milan, l'arrivo di Jashari rappresenterebbe un rinforzo di qualità nel reparto mediano, un giocatore capace di abbinare fisicità e tecnica, caratteristiche molto apprezzate da Allegri. La definizione degli ultimi dettagli è ora l'obiettivo primario, con la speranza di annunciare a breve l'ufficialità di questo importante colpo.