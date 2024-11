Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per il pupillo di Moncada? Le parole dell’agente non lasciano dubbi

Calciomercato Milan, possibile ritorno di fiamma per Nino Marcelli dopo il gol in Champions League: ecco le parole dell’agente

Intervistato da Gianluca Di Marzio, Juraj Venglos, agente di Nino Marcelli, ha svelato questo retroscena legato al calciomercato Milan:

PAROLE – «Non dirò le cifre, però c’è stato un interesse, dei meeting. Forse era troppo presto e non c’è stato un accordo tra i club. Lui è giovane, uno dei migliori talenti in Slovacchia, ma allo Slovan può giocare regolarmente per essere pronto al grande salto. Preferisce fare così”. Ritorno di fiamma dopo la rete in Champions League? Forse: “Non dirò nulla… (ride, ndr) Dovete chiedere a quelli del Milan..».