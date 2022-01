Calciomercato Milan, Maldini torna alla carica per Botman: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan continua a percorrere la strada che porta a Sven Botman, benché sia dissestata: Maldini può tentare l’affondo

Difficile, molto difficile che il Lille lo lasci partire a gennaio, ma i rapporti tra i due club sono ottimi e Botman rimane un obiettivo primario per Maldini. Per questo, non è da escludere che gli uomini di mercato rossoneri tentino ancora un affondo.